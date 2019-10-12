Ольга Сумская представила свою коллекцию платьев "RIDNA"

Ольга Сумская и Мария Бысова создали совместную коллекцию одежды "RIDNA".

Популярная актриса театра и кино, ведущая и Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с подписчиками радостной новостью. Знаменитость выпустила свою первую коллекцию одежды.

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Длинные платья со цветочным принтом Сумская создала вместе с харьковским дизайнером, владелицей бренда МaKha Марией Бысовой. Презентация коллекции состоялась на подиуме Kharkiv Fashion 2019.

На нарядах, созданных с эксклюзивных тканей с авторским принтом, можно увидеть национальную живопись, в часности картины Екатерины Билокур.

“Ось і настав цей день!Перша колекція Ольги Сумської #RIDNA разом з Марією Бисовою @makha.com.ua на @kharkiv_fashion!Неймовірні, яскраві мальви, майори, чорнобривці, троянди, лілеї, колоски пшениці КАТЕРИНИ БІЛОКУР оживають на подіумі. Зима ще не настала, а ми вже думаємо про весну!“, - написала Ольга Сумская в своем Instagram.

Напомним, ранее Ольга Сумская прогулялась по Киеву со своими взрослыми дочерьми.

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