Ольга Сумская прогулялась по Киеву со своими взрослыми дочерьми
Народная артистка Украины, ведущая и актриса театра и кино Ольга Сумская очаровала поклонников новыми семейными фотографиями с дочерьми Анной и Антониной.
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На днях, старшая дочь артистки, 29-летняя Антонина Паперная прилетела в Украину. Отметим, что девушка вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и вместе с ним и маленькой дочкой Евой живет в Москве.
В честь приезда Тони звездная мама и младшая дочь, 17-летняя Анна Борисюк устроили семейную прогулку по осеннему Киеву. На своей странице в Instagram Сумская поделилась теплыми кадрами с дочерьми. На снимках семейство позирует на улицах столицы, а также за столиком в кафе.
"Теплий,сонячний,осінній вечір... Київ,улюблені місця. І мої доці. @annborisyuk @tonya_papernaya", - подписала серию фотогорафий Ольга Сумская.
Напомним, ранее Ольга Сумская вспомнила об участии в "Танцях з зірками".
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