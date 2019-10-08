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"Настоящая красавица": Ольга Сумская восхитила Сеть украинским нарядом

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Актриса Ольга Сумская похвасталась новым этническим костюмом.
"Настоящая красавица": Ольга Сумская восхитила Сеть украинским нарядом
"Настоящая красавица": Ольга Сумская восхитила Сеть украинским нарядом
instagram.com/olgasumska

Популярная ведущая, актриса театра и кино, Народная артистка Украины Ольга Сумская обожает наряжаться в этнические украинские наряды. И сегодня, 9 октября, звезда решила продемонстрировать новый образ.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько фотографий, на которой запечатлена в национальной украинской одежде. На свежих кадрах Сумская позирует в вышиванке и полосатой юбке. Свой образ она дополнила различными бусами.

“Люблю українські строї... Ходила б в них кожного дня“, - подписала снимки Ольга Сумская.

Поклонники актрисы отметили, что она замечательно выглядит, а также отметили, что ей очень идут украинские наряды.

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“Оля, вы как всегда изумительно выглядите! Шикарно! Восхищаюсь вами.. браво!!“, “Вы красивая, умная и талантливая женщина!“ ,“Дуже гарно модно стильно, красуня добра радісна наша Оля. Актриса“, “Справжня красуня“, “Оля классс, национальная одежда это круто, что не говори, просто супппппер. Ну и ходила бы“, “Вам очень идет. Справжня Роксолана“, “Величава наша красунечка!!!!“, “Яка чарівна жінка! А яке ж гарне на ній намисто!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Сумская вспомнила об участии в “Танцях з зірками“.

 

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Теги: Ольга Сумская, звезды в вышиванках
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Источник: Ivonа bigmir)net

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