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Кира Найтли впервые после родов вышла в свет: фото

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Актриса представила фильм "Опасные секреты" в Лондоне.
Кира Найтли впервые после родов вышла в свет
Кира Найтли впервые после родов вышла в свет
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В начале сентября стало известно, что Кира Найтли стала мамой во второй раз. Уже через месяц актриса появилась на публике и поразила очаровательным видом. Найтли представила в Лондоне фильм "Опасные секреты", в котором сыграла одну из главных ролей.

Для красной дорожки звезда выбрала белое полупрозрачное платье от Simone Rocha с рукавами-фонариками и цветочной вышивкой. Образ Киры дополнили бархатные босоножки золотого цвета и прическа с легкими локонами.

Напомним, что Кира Найтли замужем за Джеймсом Райтоном. У пары уже есть дочь, которую зовут Эди. О рождении второго ребенка актриса публично объявить не успела, но папарацци еще в сентябре успели заснять Джеймса с коляской. Пол и имя ребенка звездные родители пока не разглашают.

Ранее Хейли Бибер показала два платья, в которых отгуляла собственную свадьбу.

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Теги: Кира Найтли, актриса
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