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Принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с годовщиной женитьбы: видео

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Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за Джека Бруксбанка 12 октября 2018 года.
Принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с годовщиной женитьбы
Принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с годовщиной женитьбы
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Младшая дочь принца Эндрю принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка 12 октября 2018 года. Уже сегодня пара празднует первую годовщину бракосочетания.

В честь этой даты принцесса Евгения опубликовала на своей странице в Инстаграм видео со свадебной церемонии. 

Это был самый важный день в моей жизни... Навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек, - говорится в подписи.

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В видео показаны все самые важные моменты красивого торжества – подготовка образа невесты, брак в часовне Святого Георгия, где к алтарю завидную невесту вел ее отец герцог Йоркский, а также трогательные клятвы влюбленных.

Напомним, что внучка королевы Елизаветы II обручилась с Джеком Бруксбанком в январе 2018 года. На тот момент они встречались более семи лет. 12 октября 2018 года они отпраздновали громкую свадьбу в часовне Святого Георгия – там же, где в мае дали обеты друг другу принц Гарри и Меган Маркл. 

Ранее принцесса Евгения поделилась архивными снимками с родителями.

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Теги: принцесса Евгения, Джек Бруксбанк, королевская семья, Королева Елизавета II
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.10.2019, 16:20
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гость
Раз Британия входит в НАТО, надо обоссать им лестницу и насрать кучу под последней ступенькой! Хоть один да попадет, бля!
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