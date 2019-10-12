Принцесса Евгения трогательно поздравила мужа с годовщиной женитьбы: видео

Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за Джека Бруксбанка 12 октября 2018 года.

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Младшая дочь принца Эндрю принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка 12 октября 2018 года. Уже сегодня пара празднует первую годовщину бракосочетания.

В честь этой даты принцесса Евгения опубликовала на своей странице в Инстаграм видео со свадебной церемонии.

Это был самый важный день в моей жизни... Навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек, - говорится в подписи.

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В видео показаны все самые важные моменты красивого торжества – подготовка образа невесты, брак в часовне Святого Георгия, где к алтарю завидную невесту вел ее отец герцог Йоркский, а также трогательные клятвы влюбленных.

Напомним, что внучка королевы Елизаветы II обручилась с Джеком Бруксбанком в январе 2018 года. На тот момент они встречались более семи лет. 12 октября 2018 года они отпраздновали громкую свадьбу в часовне Святого Георгия – там же, где в мае дали обеты друг другу принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее принцесса Евгения поделилась архивными снимками с родителями.