Бывшая девушка принца Гарри вышла замуж: фото

Певица Элли Голдинг вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.

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В субботу, 31 августа, британская певица Элли Голдинг, которая встречалась с принцем Гарри, вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. До свадьбы пара встречалась около двух лет.

Элли и Каспар обвенчалась в Йоркском соборе в родном Йоркшире. На церемонии присутствовали Кэти Перри и Орландо Блум, Джимми Карр, Джеймс Блант с супругой и многие другие селебрити.

Для бракосочетания невеста выбрала необычное платье Chloe, выполненное из шелка и расшитое бисерными белыми розами - символами Йоркшира.

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На фате, закрывавшей лицо Голдинг до того, как она зашла в церковь, были вышиты инициалы жениха и невесты.

Отметим, что на свадьбе также были представительницы королевской семьи - принцессы Беатрис и Евгения. Меган Маркл и принц Гарри на торжестве не появились.

Ранее сообщалось, что модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем.