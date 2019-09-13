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Кира Найтли родила второго ребенка - СМИ

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Британка скрывает рождение малыша.
Кира Найтли родила второго ребенка - СМИ
Кира Найтли родила второго ребенка - СМИ
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Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон стали родителями. Известная британская актриса, которая назвала Кейт Миддлтон лицемеркой, родила второго ребенка в тайне от всех, пишет издание Daily Mail.

На днях звезду “Пиратов Карибского моря“ и ее возлюбленного сфотографировали на прогулке в Лондоне. 34-летняя актриса несла соску-пустышку и цветы, а ее 35-летний муж был с коляской, в которой находился младенец. 

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Когда Кира Найтли родила, и какого пола ее ребенок - пока не известно.

Отметим, что Найтли и Райтон поженились в 2013-м году. У них уже есть ребенок - дочь Эди.

Недавно стало известно, что Санта Димопулос родила дочь.

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Теги: Кира Найтли, актриса, родила
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