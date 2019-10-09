Регина Тодоренко призналась, где сначала планировала устроить свадьбу

Ведущая Регина Тодоренко показала фото с путешествия по Италии.

Известная украинская и российская ведущая, экс-солистка группы Real O Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новой фотографией с путешествия в Италию.

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Так, на этот раз артистка опубликовала снимок с прогулки на побережье. 29-летняя звезда запостила селфи, на котором она позирует на фоне самого большого озера в Италии - Гарда.

В описании к свежему кадру Регина призналась, что сначала планировала отпраздновать свадьбу с певцом Владом Топаловым у этого озера. Но позже пара выбрала другую локацию для торжества - побережье Амальфи в Сорренто. Тодоренко призналась, что все же надеется отпраздновать годовщину возле Гарда.

“Самое большое озеро Италии. Здесь могла бы пройти наша свадьба с @vladtopalovofficial, но побережье Амальфи победило! Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво: такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков, руины Римской Империи, тонны вкусной изысканной еды(кстати, в городе Сермионе много ресторанов со звездой Мишлен, а это означает, что стоит стереть свои шины, чтобы посетить этот прекрасный город)“, - написала ведущая.

Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.

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