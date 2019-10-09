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Регина Тодоренко призналась, где сначала планировала устроить свадьбу

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Ведущая Регина Тодоренко показала фото с путешествия по Италии.
Регина Тодоренко призналась, где сначала планировала устроить свадьбу
Регина Тодоренко призналась, где сначала планировала устроить свадьбу
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская и российская ведущая, экс-солистка группы Real O Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новой фотографией с путешествия в Италию.

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Так, на этот раз артистка опубликовала снимок с прогулки на побережье. 29-летняя звезда запостила селфи, на котором она позирует на фоне самого большого озера в Италии - Гарда. 

В описании к свежему кадру Регина призналась, что сначала планировала отпраздновать свадьбу с певцом Владом Топаловым у этого озера. Но позже пара выбрала другую локацию для торжества - побережье Амальфи в Сорренто. Тодоренко призналась, что все же надеется отпраздновать годовщину возле Гарда.

“Самое большое озеро Италии. Здесь могла бы пройти наша свадьба с @vladtopalovofficial, но побережье Амальфи победило! Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво: такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков, руины Римской Империи, тонны вкусной изысканной еды(кстати, в городе Сермионе много ресторанов со звездой Мишлен, а это означает, что стоит стереть свои шины, чтобы посетить этот прекрасный город)“, - написала ведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#GardaLake Самое большое озеро Италии. Здесь могла бы пройти наша свадьба с @vladtopalovofficial , но побережье Амальфи победило! Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину , ведь здесь невероятно красиво 😍: такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков , руины Римской Империи, тонны вкусной изысканной еды(кстати, в городе Сермионе много ресторанов со звездой Мишлен , а это означает, что стоит стереть свои шины, чтобы посетить этот прекрасный город) #регинатодоренко Задавайте вопросы, если интересно 🤔 ещё что-то узнать)

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.

 

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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