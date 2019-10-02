Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу
Украинская телеведущая, бывшая звезда тревел-шоу “Орел и Решка“, экс-солистка группы “Real O“ Регина Тодоренко похвасталась очередной российской наградой. В среду, 2 октября, она победила в номинации “Ведущий утренней программы“ на телевизионной премии “ТЭФИ-2019“.
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Об новом достижении 29-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram. Тодоренко поблагодарила всю команду передачи “Регина+1“ и всех тех, кто за нее голосовал. Коме того, свою победу звездная мама посвятила своему сыну.
“Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя!!!!! С твоим рождением появилось шоу @regina_plus1 , которое создано для молодых мам, которые хотят быть супер-героями для своих детей!“, - написала ведущая.
Отметим, что для мероприятия Регина выбрала короткое черное платье с объемными рукавами и квадратным декольте. Свой образ она дополнила серьгами, ожерельем и черными босоножками.
@fridaytv #лучшаяведущаяутреннегоэфира #ТЭФИ Спасибо всем, кто работает над столь нетипичным утренним шоу выходного дня🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @kartozz - наш гуру ❤️ @boris_producer - креативный продюсер Борис Волков @Irinatesla -продюсер Ирина Теслицкая @shivykina - продюсер Наталья Шивыкина @dr_a.bessmertny -Алексей Бессмертный @katyabobkova -Катя Бобкова arinaskoromnaya - Арина Скоромная @annakhilkevich - Анна Хилькевич @yulia_minakovskaya - Юлия Минаковская @d_kochnev - режиссёр Дима Кочнев @rinarioom - оператор-постановщик Ринат Халитов @ulianich77 - Гошан-талисман команды:))) @timofeymishin - оператор Тимофей Мишин @sshivykin - Технический директор Сергей Шивыкин @maxim_tv - инженер Максим @andreyalt - инженер Андрей Алтунин @korobkov_gaffer - гафер Алексей Коробков @barsuchkasuchka - художник-постановщик Светлана Бармина @valeria.kass - офис-менеджер @zhekovbogatyrev - руководитель постпродакшн Фёдор Жеков-Богатырев @e_stroganova - шеф-редактор Екатерина Строганова zannaturkova - шеф-редактор @Жанна Туркова @catrin.p - продюсер интеграций Екатерина Преснякова @dariakotova - редактор Дарья Котова @filin_r -сценарист Роман Филин @chukarov - сценарист Евгений Чукаров @elenaprikazchikova - сценарист Елена Приказчикова Платье - @da_li_studio
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Также артистка поделилась впечатлениями от получения награды “ТЭФИ-2019“. Она призналась, что после получения статуэтки ей хочется работать еще больше.
“Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя. Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! Огромная ответственность! Всем СПАСИБО“, - написала Регина Тодоренко.
Мы с @valeria_dergileva уже визуализируем великое будущее. Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя🙏🏻 🥂 Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! 💪🏻 Огромная ответственность ! Всем СПАСИБО #регинатодоренко #регинапутешественница @fridaytv Стиль - @sima_simmi , @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina Шикарное платье - @da_li_studio
Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына.
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