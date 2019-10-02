Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу

Ведущая Регина Тодоренко получила престижную российскую премию "ТЭФИ".

Украинская телеведущая, бывшая звезда тревел-шоу “Орел и Решка“, экс-солистка группы “Real O“ Регина Тодоренко похвасталась очередной российской наградой. В среду, 2 октября, она победила в номинации “Ведущий утренней программы“ на телевизионной премии “ТЭФИ-2019“.

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Об новом достижении 29-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram. Тодоренко поблагодарила всю команду передачи “Регина+1“ и всех тех, кто за нее голосовал. Коме того, свою победу звездная мама посвятила своему сыну.

“Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя!!!!! С твоим рождением появилось шоу @regina_plus1 , которое создано для молодых мам, которые хотят быть супер-героями для своих детей!“, - написала ведущая.

Отметим, что для мероприятия Регина выбрала короткое черное платье с объемными рукавами и квадратным декольте. Свой образ она дополнила серьгами, ожерельем и черными босоножками.

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Также артистка поделилась впечатлениями от получения награды “ТЭФИ-2019“. Она призналась, что после получения статуэтки ей хочется работать еще больше.

“Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя. Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! Огромная ответственность! Всем СПАСИБО“, - написала Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына.

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