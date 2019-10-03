Влад Топалов показал фото страстного поцелуя с Региной Тодоренко

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу с победой на "ТЭФИ".

В среду, 2 октября, украинская телеведущая, бывшая звезда тревел-шоу “Орел и Решка“, экс-солистка группы “Real O“ Регина Тодоренко победила в номинации “Ведущий утренней программы“ на телевизионной премии “ТЭФИ-2019“.

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Супруг 29-летней звезды, российский певец Влад Топалов решил поздравить ее эмоциональной публикацией в соцсети. Так, на своей странице в Instagram артист разместил яркое фото страстного поцелуя с Региной.

В описании к снимку Влад отметив, что Тодоренко заслужила эту престижную награду. Кроме того, он назвал жену крутейшей.

“Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты - крутейшая!!!!! Я тебя поздравляю с этой Большой наградой! #тэфи !!!! Ты её заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!“, - написал Влад Топалов.

Напомним, ранее Тодоренко показала, какой видит свою старость с Топаловым.

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