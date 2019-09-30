"Как же красиво": Регина Тодоренко показала неопубликованные ранее фото со свадьбы

Ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию архивных фото со своей свадьбы с Владом Топаловым.

Известная украинская и российская ведущая, бывшая участница группы “Real O“ Регина Тодоренко решила поделиться с поклонниками неопубликованные ранее свадебными фотографиями. В начале июля этого года телезвезда вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова. Торжественная церемония прошла в Сорренто, Италия, на вилле Astor.

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На своей странице в Instagram Тодоренко рассказала, что недавно пересматривала свадебный альбом. Звезда призналась, что хотела бы еще раз пережить этот день. Регина опубликовала несколько кадров, на котором позирует в подвенечном платье.

На первом фото ведущую ведет к алтарю ее отец. На других кадрах невеста запечатлена одна с букетом в руках, стоя на лестнице. Еще есть несколько совместных снимком с Топаловым. Кроме того, артистка опубликовала фото виллы, на котором прошло торжество.

“Как же это было красиво.Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а Папа вёл к жениху, чтоб гости плясали под “Ах, Одесса, жемчужина у моря“, а потом сидя на балкончике нашей виллы Astor, обнявшись с @vladtopalovofficial, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание“, - поделилась Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына.

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