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"Как же красиво": Регина Тодоренко показала неопубликованные ранее фото со свадьбы

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Ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию архивных фото со своей свадьбы с Владом Топаловым.
"Как же красиво": Регина Тодоренко показала неопубликованные ранее фото со свадьбы
"Как же красиво": Регина Тодоренко показала неопубликованные ранее фото со свадьбы
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская и российская ведущая, бывшая участница группы “Real O“ Регина Тодоренко решила поделиться с поклонниками неопубликованные ранее свадебными фотографиями. В начале июля этого года телезвезда вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова. Торжественная церемония прошла в Сорренто, Италия, на вилле Astor. 

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На своей странице в Instagram Тодоренко рассказала, что недавно пересматривала свадебный альбом. Звезда призналась, что хотела бы еще раз пережить этот день. Регина опубликовала несколько кадров, на котором позирует в подвенечном платье. 

На первом фото ведущую ведет к алтарю ее отец. На других кадрах невеста запечатлена одна с букетом в руках, стоя на лестнице. Еще есть несколько совместных снимком с Топаловым. Кроме того, артистка опубликовала фото виллы, на котором прошло торжество.

“Как же это было красиво.Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а Папа вёл к жениху, чтоб гости плясали под “Ах, Одесса, жемчужина у моря“, а потом сидя на балкончике нашей виллы Astor, обнявшись с @vladtopalovofficial, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание“, - поделилась Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#воспоминания #villaAstor @villa_astor Как же это было красиво 😍 🙈 Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а Папа вёл к жениху 🤵 , чтоб гости плясали под «Ах, Одесса, жемчужина у моря», а потом сидя на балкончике нашей виллы #Astor , обнявшись с @vladtopalovofficial , смотреть на вершину Везувия и загадывать желание ❤️❤️❤️🙏🏻 Какой момент своей жизни вы бы пережили снова?) #регинатодоренко #владтопалов #свадьбатт #семейныебудниТТ

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына.

 

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivona bigmir)net

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