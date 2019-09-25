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Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына - видео

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Ведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым сняли забавное видео.
Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына - видео
Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына - видео
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская и российская телеведущая, бывшая участница группы Real O Регина Тодоренко поделилась в соцсети новым роликом со своим супругом, российским исполнителем Владом Топаловым.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала фанам, что вместе с мужем решила сочинить сказку  для 10-месячного сына Майкла. Процесс создания истории для малыша ведущая запечатлела на видео. 

В ролике звездная мама кушает на диване и рассказывает о своих приключениях и путешествиях в рамках проекта “Орел и Решка“. В это время Топалов набирает текст будущей сказки на старой печатной машинке. В описании к новой публикации Тодоренко отметила, что по этой сказке можно снять целый сериал.

“Представляем вам остросюжетный сериал! Вы больше нигде не найдёт аналогов. Совсем скоро это выйдет на Netflix. И вот сейчас у вас есть возможность посмотреть наш психоделический шедевр, потому мы уже устали пересматривать его и плакать. Прошу любить и жаловать! Я - Богиня Комедии“, - написала Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#сериал #сказкиДляМайкла Представляем вам остросюжетный сериал! Вы больше нигде не найдёт аналогов. Совсем скоро это выйдет на Netflix. И вот сейчас у вас есть возможность посмотреть наш психоделический шедевр, потому мы уже устали пересматривать его и плакать. Прошу любить и жаловать! Я - Богиня Комедии😆 @vladtopalovofficial #владтопалов #регинатодоренко P.S.: спасибо моим друзьям @orelireshka_official за возможность увидеть мир) #семейныебуднитт

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов похвастались стильными нарядами на красной дорожке.

 

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.09.2019, 15:43
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