В Сети опубликовали меню со свадьбы ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова instagram.com/reginatodorenko12_

В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара устроила свадебную церемонию в Сорренто.

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Среди приглашенных гостей на свадьбе были бывшие коллеги Тодоренко по шоу “Орел и Решка“ и группе Real O: Леся Никитюк, Алина Астровская, Мария Ивакова и Елена Чирва.

Так, Леся Никитюк поделилась в Instagram-Stories несколькими видео с праздника. В частности телезвезда показала, чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Никитюк разместила в Сети фото именной тарелки с меню.

Меню на свадьбе Тодоренко и Топалова Скриншот

Судя по снимку гостям предложили такие блюда итальянской кухни:

Вителло тоннато (блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины)

Моцарелла “капрезе“ с помидорами

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Греческий салат Морепродукты на гриле

Равиоли с рикоттой

Меланзане алла пармиджана (запеканка из баклажанов)

Говяжья вырезка на подушке из картофеля “виталот“

Мильфей из сибаса с овощами (блюдо из очень тонко раскатанного слоеного теста с начинкой)

Свадебный торт.

Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и показала, с чего началось ее утро невесты.