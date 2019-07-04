Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова
В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара устроила свадебную церемонию в Сорренто.
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Среди приглашенных гостей на свадьбе были бывшие коллеги Тодоренко по шоу “Орел и Решка“ и группе Real O: Леся Никитюк, Алина Астровская, Мария Ивакова и Елена Чирва.
Так, Леся Никитюк поделилась в Instagram-Stories несколькими видео с праздника. В частности телезвезда показала, чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Никитюк разместила в Сети фото именной тарелки с меню.
Судя по снимку гостям предложили такие блюда итальянской кухни:
- Вителло тоннато (блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины)
- Моцарелла “капрезе“ с помидорами
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- Морепродукты на гриле
- Равиоли с рикоттой
- Меланзане алла пармиджана (запеканка из баклажанов)
- Говяжья вырезка на подушке из картофеля “виталот“
- Мильфей из сибаса с овощами (блюдо из очень тонко раскатанного слоеного теста с начинкой)
- Свадебный торт.
Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и показала, с чего началось ее утро невесты.
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