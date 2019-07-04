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Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова

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В Сети опубликовали меню со свадьбы ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.
Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова
Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова
instagram.com/reginatodorenko12_

В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара устроила свадебную церемонию в Сорренто.

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Среди приглашенных гостей на свадьбе были бывшие коллеги Тодоренко по шоу “Орел и Решка“ и группе Real O: Леся Никитюк, Алина Астровская, Мария Ивакова и Елена Чирва.

Так, Леся Никитюк поделилась в Instagram-Stories несколькими видео с праздника. В частности телезвезда показала, чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Никитюк разместила в Сети фото именной тарелки с меню.

Меню на свадьбе Тодоренко и Топалова
Меню на свадьбе Тодоренко и Топалова
Скриншот

Судя по снимку гостям предложили такие блюда итальянской кухни:

  • Вителло тоннато (блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины)
  • Моцарелла “капрезе“ с помидорами

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    Греческий салат
  • Морепродукты на гриле
  • Равиоли с рикоттой 
  • Меланзане алла пармиджана (запеканка из баклажанов)
  • Говяжья вырезка на подушке из картофеля “виталот“
  • Мильфей из сибаса с овощами (блюдо из очень тонко раскатанного слоеного теста с начинкой)
  • Свадебный торт.

Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и  показала, с чего началось ее утро невесты.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, Леся Никитюк, свадебное меню
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.07.2019, 12:49
Оценка:  0
pусский
Жареную колбасу с картофелем жрать не пробовали, "звЁзды" и "пизды" от шоу-бизнеса, Украина буквально в ЖОПЕ, пока вы жируете в Сорренто? И России хуёво, если все наши замужние хохлушки начнут свою торжественную сдачу пизды в аренду отмечать в Италиях и прочих Проибаниях!
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