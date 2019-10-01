Регина Тодоренко и Влад Топалов сняли новое забавное видео.

Спустя 50 лет: Тодоренко показала, какой видит свою старость с Топаловым instagram.com/reginatodorenko

Звездные супруги ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов часто радуют своих подписчиков забавными роликами. Так, на этот раз артисты решили показать, какими будут в старости.

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На своей странице в Instagram Регина опубликовала видео, на котором она и ее муж превратились в седовласых бабушку и дедушку. Кроме того, в ролике ведущая потроллила саму себя, показав, что даже в старости не сможет забыть о съемках в различных рекламах.

Так, по сюжету видео Тодоренко становится плохо, и она просит супруга принести лекарство. После этого Регина произнесла рекламный слоган, чем разозлила Топалова.

“#сериал #БАБУШКАвернулась #топаловы

Решили с Владом Топаловым перенестись на лет 50 вперёд и глянуть, как там обстоят дела , а там... почти ничего не поменялось)“, - подписала публикацию звезда.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как с мужем сочиняет сказку для сына.

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