Регина Тодоренко появилась на подиуме модного показа в Вероне

Ведущая Регина Тодоренко приняла участие в показе итальянского бренда Calzedonia.

На днях известная украинская и российская ведущая и певица Регина Тодоренко сообщила фанам, что вместе с 10-месячным сыном Михаилом отправилась в Верону, Италию.

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Основной целью путешествия звезды стало ее участие в показе известного итальянского бренда Calzedonia. Так, на своей странице в Instagram Регина опубликовала ролик, в котором она дефилирует по подиуму. Артистка одета в черное платье-пиджак и туфли шпильке. Свой образ она дополнила сумочкой на цепочке.

В описании к видео Тодоренко рассказала, что успела сделать в Вероне за несколько дней. Ведущая призналась, что дала несколько интервью, приняла участие в фотосессии и видеосъемке для Calzedonia и даже познакомилась с моделью и женой актера Венсана Касселя Тиной Кунаки.

Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.

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