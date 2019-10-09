Регина Тодоренко появилась на подиуме модного показа в Вероне
На днях известная украинская и российская ведущая и певица Регина Тодоренко сообщила фанам, что вместе с 10-месячным сыном Михаилом отправилась в Верону, Италию.
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Основной целью путешествия звезды стало ее участие в показе известного итальянского бренда Calzedonia. Так, на своей странице в Instagram Регина опубликовала ролик, в котором она дефилирует по подиуму. Артистка одета в черное платье-пиджак и туфли шпильке. Свой образ она дополнила сумочкой на цепочке.
В описании к видео Тодоренко рассказала, что успела сделать в Вероне за несколько дней. Ведущая призналась, что дала несколько интервью, приняла участие в фотосессии и видеосъемке для Calzedonia и даже познакомилась с моделью и женой актера Венсана Касселя Тиной Кунаки.
#calzedonia #myjob Итак, подвожу итоги путешествия в Верону: ✅ интервью с @chiaraferragni ✅ знакомство с @tinakunakey ( incredibly beautiful) ✅ фото и видеосъемка для главного офиса @calzedonia ✅ интервью для @spletnik_ru и @peopletalkru ❤️ ✅ Съемка влога для моего #youtube Шоу - просто бомба 💥 Всем спасибо ) #регинатодоренко Кстати, есть ли среди вас операторы и фотографы в Венеции? Пишите в Директ, можем наснимать клевого контента вместе) )
Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.
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