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Регина Тодоренко появилась на подиуме модного показа в Вероне

Комментариев: 2
Ведущая Регина Тодоренко приняла участие в показе итальянского бренда Calzedonia.
Регина Тодоренко появилась на подиуме модного показа в Вероне
Регина Тодоренко появилась на подиуме модного показа в Вероне
instagram.com/reginatodorenko

На днях известная украинская и российская ведущая и певица Регина Тодоренко сообщила фанам, что вместе с 10-месячным сыном Михаилом отправилась в Верону, Италию.

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Основной целью путешествия звезды стало ее участие в показе известного итальянского бренда Calzedonia. Так, на своей странице в Instagram Регина опубликовала ролик, в котором она дефилирует по подиуму. Артистка одета в черное платье-пиджак и туфли шпильке. Свой образ она дополнила сумочкой на цепочке.

В описании к видео Тодоренко рассказала, что успела сделать в Вероне за несколько дней. Ведущая призналась, что дала несколько интервью, приняла участие в фотосессии и видеосъемке для Calzedonia и даже познакомилась с моделью и женой актера Венсана Касселя Тиной Кунаки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#calzedonia #myjob Итак, подвожу итоги путешествия в Верону: ✅ интервью с @chiaraferragni ✅ знакомство с @tinakunakey ( incredibly beautiful) ✅ фото и видеосъемка для главного офиса @calzedonia ✅ интервью для @spletnik_ru и @peopletalkru ❤️ ✅ Съемка влога для моего #youtube Шоу - просто бомба 💥 Всем спасибо ) #регинатодоренко Кстати, есть ли среди вас операторы и фотографы в Венеции? Пишите в Директ, можем наснимать клевого контента вместе) )

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.

 

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.10.2019, 18:20
Оценка:  0
гость
О-о-о! И снова кацапское говно? Давно не видели, ..б вашу мать, быдло московитское!
pусский  (аноним)  09.10.2019, 18:15
Оценка:  0
pусский
Охуеть, как эти хохлушки тратят российское бабло на всякие Сорренто и Вероны! Не могла в Сочи съездить и там пиздёнкой повертеть? У России трудные времена, бля, и время затянуть пояса!
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