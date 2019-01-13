Сын Арни весело отпраздновал День рождения и открыл свою "качалку".

Внебрачный сын Шварценеггера закатил вечеринку в честь своего 22-летия instagram.com/projoe2

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Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, рожденный от домработницы, Джозеф Баэна, недавно отпраздновал свое 22-летие, а на днях по случаю праздника парень закатил пышную вечеринку. Судя по всему, накануне Дня рождения парень открыл собственный спортклуб Joe’s Gym.

Яркие фото с торжества, которое совместили с торжественным открытием клуба, появились в Инстаграм Джозефа и его девушки Ники.

Судя по кадрам - вечеринка была веселой и по-студенчески забавной - молодежь устроила игры, конкурсы, стреляла из водяных пистолетов и плавала в бассейне. Поили гостей на празднике не совсем спортивным напитком - текилой, которой, судя по фотоотчету, было много.

Joe’s Gym открыт для посещения! - подписал серию снимков с вечеринки Джозеф.

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Стоит отметить, что Джозеф - сын знаменитости и его бывшей домработницы Милдред Баэны. С ней актер и политик тайно встречался в 1990-х, когда был женат на Марии Шрайвер - именно из-за этого адюльтера их брак и распался. В 2011 году Арнольд официально признал Джозефа своим сыном и заявил, что готов помогать ему, как и четверым детям, рожденным в браке с Марией.

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К слову, Джозеф, судя по публикациям в соцсетях, проводит со звездным отцом много времени. У них много общего - Джозеф делает успехи в спорте и регулярно занимается в зале. Баэна во многом берет пример с отца и мечтает повторить его спортивные успехи. Недавно Джо в шутку повторил бодибилдерскую позу своего отца, которую тот любил демонстрировать в молодости - фото появилось в Инстаграм.

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