Маша сняла лицо с такого ракурса, что ее губы кажутся намного более объемными.

Неужели ботокс?: 14-летняя дочка Поляковой удивила переменами во внешности instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой 14-летняя Маша, которая недавно вернулась из летней школы моделей, удивила переменами во внешности. В Инстаграм-стриз девушка добавила видео, снятое перед тренировкой в спортзале. В кадре Маша показывает своего тренера и уточняет, будет ли он ее мучить. Когда девушка говорит в камеру - из-за ракурса кажется, что ее верхняя губа намного объемнее нижней.

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Если бы не столь юный возраст Маши - можно было бы предположить, что девушка воспользовалась уколами красоты, чтобы сделать губы более пышными.

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К слову, недавно мать Маши певица Ольга Полякова выложила в Инста-сториз видео, снятое перед праздничной вечеринкой по случаю Дня рождения младшей дочери 8-летней Алисы. В кадре артистка, среди прочего, отметила, что Алисе покрасят волосы, а Маше вколют ботокс. Неужели звездная мать все-таки не пошутила? К слову, цвет волос Алисы правда изменили в парикмахерской.

Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила модельными фото.

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