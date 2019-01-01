Неужели ботокс?: 14-летняя дочка Поляковой удивила переменами во внешности
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Старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой 14-летняя Маша, которая недавно вернулась из летней школы моделей, удивила переменами во внешности. В Инстаграм-стриз девушка добавила видео, снятое перед тренировкой в спортзале. В кадре Маша показывает своего тренера и уточняет, будет ли он ее мучить. Когда девушка говорит в камеру - из-за ракурса кажется, что ее верхняя губа намного объемнее нижней.
Если бы не столь юный возраст Маши - можно было бы предположить, что девушка воспользовалась уколами красоты, чтобы сделать губы более пышными.
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К слову, недавно мать Маши певица Ольга Полякова выложила в Инста-сториз видео, снятое перед праздничной вечеринкой по случаю Дня рождения младшей дочери 8-летней Алисы. В кадре артистка, среди прочего, отметила, что Алисе покрасят волосы, а Маше вколют ботокс. Неужели звездная мать все-таки не пошутила? К слову, цвет волос Алисы правда изменили в парикмахерской.
Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила модельными фото.
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