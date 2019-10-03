Мария Полякова добавила снимок профессионального мастера фотографии.

"Бомбезная и копия мамы": Эффектное фото Поляковой-младшей произвело фурор ivona.bigmir.net

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Дочка популярной певицы "сeпер-блондинки" Оли Поляковой 14-летняя Мария продолжает демонстрировать свои успехи в модельном мастерстве. Не успела девушка вернуться из летней школы моделей в США - как с завидным постоянством в ее ленте стали появляться фото в очень ярких образах. На этот раз Маша порадовала подписчиков снимком, на котором позирует в нежно-голубом наряде и необычных полупрозрачных объемных перчатках. Макияж девушки гармонирует с одеждой - на веки нанесены полупрозрачные перламутровые тени, а нижнее веко подведено голубым. На губах Маши - прозрачный блеск. Изюминкой образа стали необычные серьги, декорированные монетками с бирюзовой эмалью.

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Подписчики Маши похвалили фото - и отметили, что она “красавица“ и стала еще больше походить на свою звездную маму. Также фолловеры назвали Машу “эффектной“ и “бомбической“. “Выросла девочка“, - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова рассказала, что мама делает ей замечания.

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