Маша Полякова выставила фото в полупрозрачном наряде и пожаловалась, что мама ругает ее за ошибки.

"Я красивая, а мама говорит, что...": Полякова-младшая удивила неожиданным постом instagram.com/mashapolyakova

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Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой, которая недавно вернулась из летней школы моделей и активно ведет свой мини-блог, похоже, решила добавить к своим материалам немного хайпа. В Инстаграм девушка опубликовала несколько фото в полупрозрачном белом платье с кружевной отделкой. Маша позирует с распушенными волосами, подобранными с одной стороны крупными заколками. Образ дополнили небольшие серьги. Снимки девушка дополнила неоднозначной подписью, отметив, что, вопреки ее красоте, звездная мама называет Машу “дурой“.

Посмотрите какая я красивая а моя мама говорит что я Дура ))), - написала Полякова-младшая.

Звездная мать тут же прокомментировала публикацию дочери, написав, что все из-за ее неграмотности в написании постов.

Это все потому , что ты не ставишь знаков препинания 😂😂, - заметила Ольга.

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Подписчики Маши по-разному отреагировали на необычный пост - часть фолловеров заверили Машу, что она очень красива, а мамы всегда критикуют своих детей, а часть пользователей Сети посоветовали девушке не делать подобных заявлений.

Твоя мама, на куски порвёт любого за тебя . Я понимаю ,что это шутка..., но не стоит подписывать так фото. ...

Вот это поворот, она тебя защищает, заступается, а ты так! Не ценишь ты ее

Мама, у тебя веселая это точно😂она любя это говорит😉☺️

Зато с большой буквы) 🔥, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что няня детей Оли Поляковой довела артистку до слез.

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