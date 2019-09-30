Маша Полякова добавила в Сеть "модельный" снимок и провела опрос среди подписчиков .

"Очень круто": Полякова-младшая полностью преобразилась на фото ivona.bigmir.net

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Дочка известной украинской певицы Ольги Поляковой - 14-летняя блогер и начинающая модель Мария поразила Сеть эффектным образом. В Инстаграм девушка добавила фото, сделанное, очевидно, во время пребывания Маши в мольной школе в США. Она позирует на фоне воды - в черном полупрозрачном платье, декорированном кружевом. Макияж Марии - легкий, ближе к натуральному, а волосы мягко струятся по плечам.

В посте Маша провела небольшой опрос среди своих фолловеров, предложив 10 фактов о себе, из которых нужно выбрать 4 правдивых. Один из ответов оставила Ольга Полякова, подтвердив три факта: Маша - отличница, она уже сдала английский на 11 и обожает рассказывать людям, кто ее мама.

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Подписчики в комментариях похвалил фото и отметили, что Маша полностью преобразилась, а также написали, что снимок "огненный" и "очень крутой".

Ранее мы писали, что дочка Поляковой показала яркие кадры в купальнике.

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