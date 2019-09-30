"Очень круто": Полякова-младшая полностью преобразилась на фото
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Дочка известной украинской певицы Ольги Поляковой - 14-летняя блогер и начинающая модель Мария поразила Сеть эффектным образом. В Инстаграм девушка добавила фото, сделанное, очевидно, во время пребывания Маши в мольной школе в США. Она позирует на фоне воды - в черном полупрозрачном платье, декорированном кружевом. Макияж Марии - легкий, ближе к натуральному, а волосы мягко струятся по плечам.
В посте Маша провела небольшой опрос среди своих фолловеров, предложив 10 фактов о себе, из которых нужно выбрать 4 правдивых. Один из ответов оставила Ольга Полякова, подтвердив три факта: Маша - отличница, она уже сдала английский на 11 и обожает рассказывать людям, кто ее мама.
Игра .1 Победителю отправлю красивые канцтовары. угадайте 4 не правильных факта про меня : 1 мой рост 172 2 я уже сдала дпа по английскому на 11 балов 3 я не хочу в колледж в начале следующего учебного года 4 есть человек который мне нравиться 5 я люблю говорить людям кто моя мама 6 скоро я буду преподавать в школе 7 я хороша в физике 8 у меня в школе есть форма 9 я учусь в своей школе с первого класса 10 я отличница А также хочу сказать спасибо за безумно красивое фото @olehphoenix это просто бомба и @lk_magazine_
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Подписчики в комментариях похвалил фото и отметили, что Маша полностью преобразилась, а также написали, что снимок "огненный" и "очень крутой".
Ранее мы писали, что дочка Поляковой показала яркие кадры в купальнике.
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