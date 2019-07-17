Деми Роуз показала необычный пляжный look и поразила поклонников.

"Ну очень горячая": Британская модель сфотографировалась в сетке и стрингах ivona.bigmir.net

Читай также: Любимица публики Деми Роуз показала откровенные кадры из Греции

Британская модель Деми Роуз, которая известна благодаря своим довольно пышным формам и эпатажным образам, в который раз продемонстрировала, что обнаженное тело может выглядеть не пошло и эстетично. В Инстаграм девушка выставила фото в необычном пляжном образе - в кадре Деми позирует на лежаке под зонтиком, одетая в одни черные стринги и сарафан из крупной сетки. Волосы девушки уложены красивыми крупными волнами, а необычный образ дополнил яркий макияж и крупные серьги-прямоугольники.

Читай также: “Wow!“: Пышногрудая Деми Роуз приняла ванну с цветами

Подписчики назвали Деми очень горячей и отметили, что такой образ на пляже будет, пожалуй, пользоваться повышенным вниманием мужчин.

Напомним, что в похожем эротическом белье недавно позировала самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, рекламируя косметику своего бренда.

Ранее мы писали, что Деми Роуз покорила откровенными образами на популярном экстрим-фестивале.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.