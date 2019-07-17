Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ну очень горячая": Британская модель сфотографировалась в сетке и стрингах

Комментариев: 0
Деми Роуз показала необычный пляжный look и поразила поклонников.

"Ну очень горячая": Британская модель сфотографировалась в сетке и стрингах
ivona.bigmir.net

Читай также: Любимица публики Деми Роуз показала откровенные кадры из Греции

Британская модель Деми Роуз, которая известна благодаря своим довольно пышным формам и эпатажным образам, в который раз продемонстрировала, что обнаженное тело может выглядеть не пошло и эстетично. В Инстаграм девушка выставила фото в необычном пляжном образе - в кадре Деми позирует на лежаке под зонтиком, одетая в одни черные стринги и сарафан из крупной сетки. Волосы девушки уложены красивыми крупными волнами, а необычный образ дополнил яркий макияж и крупные серьги-прямоугольники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angel energy 👼🏽

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Читай также: “Wow!“: Пышногрудая Деми Роуз приняла ванну с цветами

Подписчики назвали Деми очень горячей и отметили, что такой образ на пляже будет, пожалуй, пользоваться повышенным вниманием мужчин.

Напомним, что в похожем эротическом белье недавно позировала самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, рекламируя косметику своего бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kylieskin summer B O D Y collection is almost here ✨ July 22nd 🦋

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Деми Роуз покорила откровенными образами на популярном экстрим-фестивале.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.  

Поделись:
Теги: модели, откровенные фото, Деми Роуз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь