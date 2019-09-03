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Обнаженная в лепестках: Британская модель забросала Сеть откровенными фото

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Эффектная Деми Роуз будоражит фантазию пользователей Сети аппетитными формами.

Обнаженная в лепестках: Британская модель забросала Сеть откровенными фото
Обнаженная в лепестках: Британская модель забросала Сеть откровенными фото
instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, которую знают благодаря весьма аппетитным формам, которые она с радостью демонстрирует поклонникам, - поделилась новыми откровенными кадрами. В Инстаграм девушка добавила фото, на котором позирует обнаженной в цветочных лепестках. Все интимные места модели прикрыты разноцветными частями бутонов.

Я люблю себя достаточно для нас обоих, - подписала снимок модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love me enough for the both of us💕 @lolo_creativ

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

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До этого Деми Роуз делилась впечатлениями от "первого в ее жизни" экстрим-фестиваля Burning Man, проходящего в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Модель добавила целую серию фото, на которых предстала в откровенных ярких образах: несколько “модернизированной“ и максимально раздетой Кармен, “космической“ Клеопатры и яркой восточной красавицы.

К слову, Деми Роуз можно любить или не любить, а также критиковать модель за излишнюю “откровенность“, но то, что девушка умеет подбирать наряды и выглядеть в них безупречно - это не поддается сомнению.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥️♠️♥️

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019: SPACE ODYSSEY 💫🚀

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Ранее мы писали, что “рыцарь“ Бриенна Тарт из “Игры престолов“ показала соблазнительное фото в корсете.

 

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Теги: ню, Деми Роуз, модели, обнажение
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Источник: ivona.bigmir.net

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