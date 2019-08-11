Модель покорила Сеть своими пышными формами .

"Wow!": Пышногрудая Деми Роуз приняла ванну с цветами ivona.bigmir.net

Читай также: Джейсон Момоа не сможет сниматься в “Аквамен-2“ из-за протестной акции

Британская модель 24-летняя Деми Роуз знает толк в фотографиях с отдыха. В Инстаграм девушка частенько выкладывает снимки в купальнике, на которых ее пышные формы выглядят просто великолепно. На этот раз Деми пошла еще дальше - и поделилась фото совсем без одежды. В кадре Роуз принимает ванну, в которой плавают разноцветные лепестки - она сидит по пояс в воде, а пышную грудь прикрывает руками.

Подписчики бурно отреагировали на снимки - в комментариях Деми назвали “ошеломляющей малышкой“, “красоткой“ и “королевой“. Пожалуй, самым частым комментарием было “Wow!“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за “кукольные“ фото.