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"Wow!": Пышногрудая Деми Роуз приняла ванну с цветами

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Модель покорила Сеть своими пышными формами .

"Wow!": Пышногрудая Деми Роуз приняла ванну с цветами
ivona.bigmir.net

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Британская модель 24-летняя Деми Роуз знает толк в фотографиях с отдыха. В Инстаграм девушка частенько выкладывает снимки в купальнике, на которых ее пышные формы выглядят просто великолепно. На этот раз Деми пошла еще дальше - и поделилась фото совсем без одежды. В кадре Роуз принимает ванну, в которой плавают разноцветные лепестки - она сидит по пояс в воде, а пышную грудь прикрывает руками. 

Подписчики бурно отреагировали на снимки - в комментариях Деми назвали “ошеломляющей малышкой“, “красоткой“ и “королевой“. Пожалуй, самым частым комментарием было “Wow!“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за “кукольные“ фото.

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Теги: Деми Роуз, обнажение
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Источник: ivona.bigmir.net

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