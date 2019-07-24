Любимица публики Деми Роуз показала откровенные кадры из Греции
Модель позировала в необычных нарядах и мини-бикини.
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Британская модель Деми Роуз, которая частенько балует своих многочисленных подписчиков в соцсетях кадрами в купальнике, поделилась новой порцией "горячих" фото. В Инстаграм девушка добавила снимки, сделанные на отдыхе в Греции. В кадре Деми появляется в белом бюстье и коротких джинсовых шортах, демонстрируя прелести своей аппетитной фигурки.
Также Деми добавила фото в очень откровенном кружевном мини-бикини, украшенном стразами.
До Греции Деми Роуз засветилась также на Ибице, продемонстрировав необычный наряд с топом и брюками, состоящими из трусиков со шнуровкой и широких штанин.
Ранее мы писали, что Веру Брежневу раскритиковали в Сети за пошлый наряд.
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