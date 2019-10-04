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"Сексуальность, которую не скрыть": Могилевская в красном очаровала Сеть

Комментариев: 3
Певица выставила фото в платье-ночнушке - поклонники отметили, что она очень привлекательна .

"Сексуальность, которую не скрыть": Могилевская в красном очаровала Сеть
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская очаровала Сеть откровенным образом в ярко-красном наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок в платье-ночнушке. Наталья позирует, сидя на диване и притянув к себе одно колено. Глаза артистки прикрыты, а образ дополняют серьги с длинными цепочками. Таким ярким снимком Наталья проилюстрировала он-лайн конференции, которые будет проводить. Также артистка уточнила у фолловеров, что именно они хотели бы услышать. 

В перерыве к подготовке тура #Покохала проведу для вас онлайн-конференции 10 октября в 10:00 на на @kp_ukraine и в 11:30 @tochka_net

Жду ваши вопросы, на которые с радостью отвечу. А поводов для общения насобиралось не мало 😉 На какие темы хотели бы поговорить? - уточнила артистка.

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Подписчики Натальи - кроме тем для интервью, написали в комментариях, что звезда выглядит очень соблазнительно и что "это именно та сексуальность, которую невозможно скрыть".

К слову, ранее Наталья уже выставляла фото из этой яркой фотосессии. Примечательно, что у артистки есть несколько ярко-красных нарядов пижамного типа - недавно она постила фото в брючном костюме, на который сверху набрасывала яркий шелковый платок.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала фото в купальнике.

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Теги: Наталья Могилевская, платье, сексуальное белье
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.10.2019, 18:09
Оценка:  0
pусский
Друзья, ей при рождении мама случайно пёрнула в рыло!
гость  (аноним)  09.10.2019, 17:58
Оценка:  0
гость
Я совсем другой человек , не автор первого комментария. Могилевская eбало подвело, ты хоть хвост павлина к жoпе прилепи , сплошное фубля.
гость  (аноним)  09.10.2019, 17:07
Оценка:  +1
гость
Страшную рожу тоже не скрыть.
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