"Сексуальность, которую не скрыть": Могилевская в красном очаровала Сеть
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Певица Наталья Могилевская очаровала Сеть откровенным образом в ярко-красном наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок в платье-ночнушке. Наталья позирует, сидя на диване и притянув к себе одно колено. Глаза артистки прикрыты, а образ дополняют серьги с длинными цепочками. Таким ярким снимком Наталья проилюстрировала он-лайн конференции, которые будет проводить. Также артистка уточнила у фолловеров, что именно они хотели бы услышать.
В перерыве к подготовке тура #Покохала проведу для вас онлайн-конференции 10 октября в 10:00 на на @kp_ukraine и в 11:30 @tochka_net
Жду ваши вопросы, на которые с радостью отвечу. А поводов для общения насобиралось не мало 😉 На какие темы хотели бы поговорить? - уточнила артистка.
В перерыве к подготовке тура #Покохала проведу для вас онлайн-конференции 10 октября в 10:00 на на @kp_ukraine и в 11:30 @tochka_net Жду ваши вопросы, на которые с радостью отвечу. А поводов для общения насобиралось не мало 😉 На какие темы хотели бы поговорить? #натальямогилевская #онлайнконференция
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Подписчики Натальи - кроме тем для интервью, написали в комментариях, что звезда выглядит очень соблазнительно и что "это именно та сексуальность, которую невозможно скрыть".
К слову, ранее Наталья уже выставляла фото из этой яркой фотосессии. Примечательно, что у артистки есть несколько ярко-красных нарядов пижамного типа - недавно она постила фото в брючном костюме, на который сверху набрасывала яркий шелковый платок.
УРА!!! Премьера #Покохала состоялась! ❤ Спасибо @rusradio_ua @nasheradioua @radioluxfm @hitfm_ua @radiopyatnica @radio.maximum 💋 Кто был с нами и слушал нас в прямых эфирах? P.s. А кто еще не слышал трек, активная ссылка в описании профиля ☝ #могилевская #натальямогилевская #премьера #русскоерадио #нашерадио #люксфм #хитфм #радиопятница #радиомаксимуи #люблю
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала фото в купальнике.
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