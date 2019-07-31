Певица похвасталась своим визитом в аквапарк .

"Вернулась в детство": Могилевская показала, как проводит время в Турции instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

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Певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками отличным настроением на отдыхе в Турции. Артистка выставила в Инстаграм фото из аквапарка. Молилевская позирует еще с несколькими людьми - на всех надеты яркие надувные круги.

Провожу свой отдых весело, активно и насыщенно! Стараюсь наслаждаться каждой минутой летних дней и получать максимум удовольствия.

Сегодня в аквапарке ощутила и получила искренние и неподдельные эмоции, которые возвращают в детство! Спасибо @rixossungate 🙌 - написала Наталья.

Поклонники отметили, что Наталья прекрасно выглядит на фото и просто светится счастьем, также в комментариях отметили, что звезда “ставит ножки, как у танцовщицы“.

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