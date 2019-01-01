Певица вошла в состав жюри для отбора конкурсанта на детский конкурс .

Alyosha определит судьбу будущего представителя Украины на Детском “Евровидении-2019” пресс-служба

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Суспільне мовлення официально обнародовало состав жюри, которое будет выбирать исполнителя для участия в детском песенном конкурсе “Евровидение-2019”.

Украинская певица, автор безусловных хитов и представительница Украины на “Евровидении-2010” Alyosha попала в число специалистов, которые в ближайшее время выберут юного представителя нашей страны на международном детском вокальном конкурсе “Евровидение-2019”. По словам исполнительницы, в своей оценке главным критерием она будет ставить голос и его магию:

Alyosha определит судьбу будущего представителя Украины на Детском “Евровидении-2019” пресс-служба

Это то, что лечит душу. В последнее время мы стали обращать больше внимания на техническое владение вокалом, на трендовость аранжировки и текста песен. Но голосам и песням, где поет душа, всегда надо отдавать предпочтение. Мой совет один - позволять петь мысли через голос, тогда каждый ваш звук и услышанным!

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Кроме Alyosha, в состав профессионального оргкомитета вошли: певица и член правления UA: Суспільне мовлення Александра Кольцова, певец и композитор Adam, певица и композитор Tanya Sha, музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне мовлення Александр Стасов, глава делегации Детского “Евровидения-2019” от Украины Оксана Скибинская и исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне мовлення Станислав Медведев.

Приём заявок на участие в детском “Евровидении” продлится до 8 августа, а шорт-лист обещают объявить с 12 по 14 августа. Уже семнадцатый по счёту конкурс состоится 24 ноября в Польше.

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