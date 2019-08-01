Певица пошутила, что отдала детей цыганам - и это вызвало шквал комментариев .

"С кем дети?": Разведенную Славу Каминскую атаковали хейтеры ivona.bigmir.net

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Певица Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром, а сейчас отдыхает в Греции, нарвалась на шквал критики и неприятных вопросов в Сети. Хейтеры атаковали Славу после публикации снимка с сыном, Леонардом. На фото артистка обнимает мальчика. В подписи Слава написала, что очень скучает.

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Хейтеры тут же уточнили в комментариях, почему Слава не скучает по дочке Лауре и стали уточнять “куда она дела детей?“. После шутки Каминской, что она “отдала сына и дочку цыганам“ - шквал критики только усилился.

Многие фолловеры стали защищать Славу от нападок и посоветовали ей поменьше делиться личным с Сети.

Ох уж эти рассуждения в ленте🤷🏻‍♀️... Слава, Вы Мама замечательная, как и Эдгар- папа. А отношения двух взрослых людей- это ваше личное дело! Удачи во всем и любви❤️!

Читай также: “Мужчина должен все чувствовать“: Бабкин рассказал о новорожденном сыне Была просто вашей поклонницей, очень нравится ваше творчество. Но! Вы вдруг решили развестись и рассказать это всей стране и что??!!! Теперь я вместо того что бы детей растить, семьей и бизнесом заниматься, не могу и дня прожить не посмотрев сториз ваш и вашего мужа!!! Да я сериалы не смотрю, а тут все, сдалась!!!

Была просто вашей поклонницей, очень нравится ваше творчество. Но! Вы вдруг решили развестись и рассказать это всей стране и что??!!! Теперь я вместо того что бы детей растить, семьей и бизнесом заниматься, не могу и дня прожить не посмотрев сториз ваш и вашего мужа!!! Да я сериалы не смотрю, а тут все, сдалась!!! Чудесная Слава 😍 и Чудесные 🧒👧❤️Но срочно надо перечислить всех родственников за кем скучаете, а то хейтеры не спят 😜😜

Всем бы только личную жизнь пообсуждать 🤦🏼‍♀️ Бабы наседки. За своей следите, в чужую нечего лезть! С кем дети живут ? Че разошлись? Боже как так произошло что @babaslavka не отчиталась то😂

Фото огонь 🔥 детки у Вас замечательные 😍, - написали в Сети.

Однако любопытство к личной жизни Каминской не уменьшилось - на фото из следующей публикации фолловеры разглядели обручальное кольцо - и сразу же уточнили, почему Слава его не снимает.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть откровенными фото.

