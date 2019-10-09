Звезда блеснула в черном брючном наряде, под который надела откровенный корсет.

Моника Беллуччи поразила сексуальным образом на вечеринке в Риме instagram.com/dorryaab_pearl_dive

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Кинодива Моника Беллуччи, которая недавно кардинально сменила прическу, поразила публику пикантным нарядом. Ни для кого не секрет, что актриса обожает черный цвет - и он ей поразительно идет, подчеркивая изысканную красоту яркой итальянки. Так, знаменитость частенько выбирает черные платья и костюмы для публичных мероприятий. Не стала исключением и недавняя вечеринка, организованная Американской академией кинематографических искусств и наук в Риме.

На мероприятии роскошная Беллуччи появилась в черном брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо, а “изюминкой“ наряда стал прозрачный черный корсет, который придал строгому образу сексуальности. Аутфит актриса дополнила туфлями на высокой платформе и каблуке, клатчем-ящиком и длинными серьгами.

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Также Моника в очередной раз продемонстрировала возможности своей новой стрижки - каре, которое казалось слегка взъерошенным, прекрасно дополнило яркий образ. Макияж звезды подчеркнул глубокие темные глаза звезды и ее пышные губы.

Ранее мы писали, что Монику Беллуччи раскритиковали в Сети за фото в купальнике.

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