Актриса Моника Беллуччи опубликовала видео, на котором продемонстрировала все свои обложки итальянского журнала Vanity Fair.

Моника Беллуччи показала, как изменился ее стиль за 16 лет - видео instagram.com/monicabellucciofficiel

Всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи восхитила поклонников новой публикацией в Сети.

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Совсем недавно 54-летняя модель появилась на обложке популярного глянца Vanity Fair. А теперь артистка решила вспомнить все свои фотосессии для этого журнала.

Так, на своей странице в Instagram Моника Беллуччи опубликовала короткое видео, в котором были собраны все обложки Vanity Fair, на которых представала актриса. Впервые она стала главной героиней выпуска журнала в 2003 году.

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В ролике можно увидеть множество различных образов звездной брюнетки. Также, в видео присутствует обложка 2007 года, для которой Беллуччи поменяла цвет волос и стала блондинкой.

“Спасибо @vanityfairitalia за эту ретроспективу“, - подписала видео актриса.

Ранее икону стиля Монику Беллуччи раскритиковали за фото в купальнике.