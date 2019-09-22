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Неожиданно: Кинодива Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

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Звезда появилась на неделе моды в Милане с короткой стрижкой.

Неожиданно: Кинодива Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
Неожиданно: Кинодива Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
instagram.com/spectafashion

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Кинодива 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Звезда появилась на неделе моды в Милане с новой прической - она стала специальной гостей показа модного дома Dolce & Gabbana.

На мероприятии Беллуччи появилась в белом брючном костюме и прозрачной блузе с черным бра. "Изюминкой" образа стало асимметричное каре - с неровным пробором. Образ звезда дополнила легким макияжем и темными очками.

Фото появились в Инстаграм самой Моники и в соцсетях ее поклонников. Причем многие фанаты Беллуччи решили, что кинодива надела для модного показа парик.

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Часть же пользователей Сети в комментариях высказались в пользу кардинальных перемен во внешности Моники, связав их с недавним расставанием Беллуччи с молодым художником Николасом Лефевром. Фолловеры решили, что яркая красотка решила сменить прическу, чтобы "начать все с чистой страницы".

Ранее мы писали, что 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для глянца.

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Теги: смена имиджа, Моника Беллуччи, каре
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Источник: ivona.bigmir.net

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