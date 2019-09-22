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"Как 17-летняя девчушка": Лилия Ребрик показала, как выглядит без макияжа

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Ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась естественной красотой.
"Как 17-летняя девчушка": Лилия Ребрик показала, как выглядит без макияжа
"Как 17-летняя девчушка": Лилия Ребрик показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/liliia.rebrik

Популярная украинская ведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик восхитила подписчиков естественной красотой. Звезда показала, как выглядит без косметики. 

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи, которое она сделала после выступления в театре. На фото звезда предстала в сценическом образе. Она сыграла Соню в спектакле “Дядя Ваня“ по одноименному произведению Антона Чехова.

На снимке 38-летняя Лилия позирует в старинной кружевной блузке. Волосы артистка собрала в гладкий хвост, а на ее лице совсем нет макияжа.

“Відкрила свій театральний сезон сьогодні виставою “Дядя Ваня“ Чехова. Люблю мою Соню! Люблю мій театр @molodyytheatre“, - написала Лилия.

Поклонники Ребрик оставили множество комплиментов под ее новым постом в соцсети.

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“Школярочка 100%“, “Красуня!!!“, “Ого. Тут на 17 вигляд... Крутезна“ ,“Без макияжа вы вобще как 17 летняя девчушка!!!“ ,“Яка гарнюня без мейк-апу. Як школярочка“ ,“Такая милая, как школьница))“,“Лилия, вы очень красивая“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.09.2019, 16:52
Оценка:  0
pусский
Оно да - и сам не поверишь, что она километры хуев через себя пропустила!
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