"Валяюсь в брендовом белье": Кендалл Дженнер снялась в откровенной рекламе
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер стала лицом бренда CALVIN KLEIN. В Инстаграм Кендалл опубликовала новое фото, на котором она позирует, лежа на софе, в светлом бельевом комплекте. На девушке - белые трусики и топ с мелким красным орнаментом. Поза Кендалл - расслаблена, она облокотилась на спинку софы и держит обе руки в волосах.
Валяюсь в calvinklein, - подписала Кендалл.
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За считанные часы фото набрало более 2,7 млн. лайков и множество позитивных комментариев.
Кроме того, Кендалл Дженнер позировала в черно-белом комплекте бренда, состоящем из топа и лосин. Фото опубликовали на страничке CALVIN KLEIN в Инстаграм.
Ace in #MYCALVINS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @kendalljenner rides in style in our limited-edition #CK50 capsule. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tap to shop #KendallJenner’s look: All-Over Print Crop Top [EU, ASIA COMING 10/10, US COMING 10/15] All-Over Print Legging [EU, ASIA COMING 10/10, US COMING 10/15]
Напомним, что ранее в рекламной фотосессии calvinklein приняла участие еще одна супермодель - Белла Хадид.
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