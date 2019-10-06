Младшая сестра Ким Кардашьян стала лицом торговой марки calvinklein.

"Валяюсь в брендовом белье": Кендалл Дженнер снялась в откровенной рекламе ivona.bigmir.net

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер стала лицом бренда CALVIN KLEIN. В Инстаграм Кендалл опубликовала новое фото, на котором она позирует, лежа на софе, в светлом бельевом комплекте. На девушке - белые трусики и топ с мелким красным орнаментом. Поза Кендалл - расслаблена, она облокотилась на спинку софы и держит обе руки в волосах.

Валяюсь в calvinklein, - подписала Кендалл.

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За считанные часы фото набрало более 2,7 млн. лайков и множество позитивных комментариев.

Кроме того, Кендалл Дженнер позировала в черно-белом комплекте бренда, состоящем из топа и лосин. Фото опубликовали на страничке CALVIN KLEIN в Инстаграм.

Напомним, что ранее в рекламной фотосессии calvinklein приняла участие еще одна супермодель - Белла Хадид.

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