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"Вы мне сильно льстите": Маша Ефросинина обратилась к хейтерам

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Ведущая Маша Ефросинина написала забавное сообщение своим хейтерам.
"Вы мне сильно льстите": Маша Ефросинина обратилась к хейтерам
"Вы мне сильно льстите": Маша Ефросинина обратилась к хейтерам
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина развеселила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда в очередной раз обратилась к своим хейтерам.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в стильном наряде. Маша предстала в желтом пиджаке в клетку, бордовых брюках и серебристых туфлях. На фото Ефросинина запечатлена возле вешалки для верхней одежды.

В описании к свежему кадру 40-летняя знаменитость обратилась к своим хейтерам, а именно к тем женщинам, которые сравнивали ее с вешалкой.

“Дамы, называющие меня вешалкой, вы мне сильно льстите...“, - написала Маша Ефросинина.

Поклонники ведущей оценили ее юмор и оставили множество комментариев под публикацией.

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“Пожалуй лучшая из лучших“, “Боже, какая сногсшибательная вешалка“, “І тут у всі строка error побігла, опять думають як там її називать“, “Отличное чувство юмора“, “Выглядите просто замечательно“, “Если и вешалка, то оооочень красивая“ ,“Ну и дуры... Я бы хотела быть такой шикарной вешалкой“, “Машенька вы очень нежная и красивая“ ,“Маруся сама найкраща, плюнь на цих дам“, - написали подписчики Ефросининой.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака.

 

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivonа bigmir)net

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