Ведущая Маша Ефросинина написала забавное сообщение своим хейтерам.

"Вы мне сильно льстите": Маша Ефросинина обратилась к хейтерам instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина развеселила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда в очередной раз обратилась к своим хейтерам.

Читай также: Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в стильном наряде. Маша предстала в желтом пиджаке в клетку, бордовых брюках и серебристых туфлях. На фото Ефросинина запечатлена возле вешалки для верхней одежды.

В описании к свежему кадру 40-летняя знаменитость обратилась к своим хейтерам, а именно к тем женщинам, которые сравнивали ее с вешалкой.

“Дамы, называющие меня вешалкой, вы мне сильно льстите...“, - написала Маша Ефросинина.

Поклонники ведущей оценили ее юмор и оставили множество комментариев под публикацией.

Читай также: Феи прямого эфира: Самые красивые украинки-телеведущие

“Пожалуй лучшая из лучших“, “Боже, какая сногсшибательная вешалка“, “І тут у всі строка error побігла, опять думають як там її називать“, “Отличное чувство юмора“, “Выглядите просто замечательно“, “Если и вешалка, то оооочень красивая“ ,“Ну и дуры... Я бы хотела быть такой шикарной вешалкой“, “Машенька вы очень нежная и красивая“ ,“Маруся сама найкраща, плюнь на цих дам“, - написали подписчики Ефросининой.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.