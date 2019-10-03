Маша Ефросинина призналась, что была жертвой психологического насилия

Маша Ефросинина обсудила тему домашнего насилия в студии "Сніданку з 1+1".

Известная украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина рассказала, что подвергалась психологическому насилию со стороны возлюбленного. Откровенное признание звезда сделала во время эфира утреннего шоу “Сніданку з 1+1“.

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Ефросинина, которая год назад стала Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения, в студии программы подняла тему домашнего насилия.

Артистка призналась, что ее никогда не избивали мужчины, однако она заявила, что подвергалась психологическому насилию еще до брака со своим мужем Тимуром Хромаевым.

“Психологическое насилие в моей жизни было. Это было связано с моими отношениями с мужчинами, до моего брака. Один мужчина, когда начал со мной встречаться и у нас отношения перешли в интимные, сказал: “Вообще-то ты мне не нравишься. Мне хотелось посмотреть, какой вид имеет полноватая звезда без одежды“, - поделилась Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака.

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