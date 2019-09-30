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Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака

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Ведущая Маша Ефросинина рассказала, что не против обвенчаться с мужем Тимуром Хромаев после 16 лет брака.
Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака
Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина призналась, как отпраздновала два знаменательные события, которые состоялись в конце августа – день рождения сына и годовщину свадьбы. Об этом звезда рассказала в интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“.

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Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев в этом году отметили “топазовую“ свадьбу. Артистка заявила, что после 16 лет совместной жизни она хотела бы обвенчаться с любимым. Ведущая отметила, что венчание может состоятся на 20-ю годовщину свадьбы.

“Я думала об уже каком-то таком церковном обряде, но мы с Тимуром ни разу это не обсуждали. Я думаю, нам надо немного времени и мы обязательно это сделаем“, - поделилась Ефросинина.

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Также Маша рассказала, как отпраздновала пятый день рождения сына Александра. Звезда подготовила для мальчика сюрприз - поездку в Леголенд.

“Я ему говорю: “Мы с тобой поедем туда, куда ты хочешь больше всего“. И всю нашу поездку он думал, что мы едем в полицейский участок. Но когда увидел Леголенд, там его разорвало на куски. Но он повсюду ходил и говорил: а где здесь полицейские“, - рассказала ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что в 20 лет ей поставили диагноз “бесплодие“.

 

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Теги: Маша Ефросинина, Світське життя
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Источник: Ivonа bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.09.2019, 10:14
Оценка:  0
гость
Она вообще ВСЯ такая странная. Придумала себе образ и воплощает его в жизнь - улыбка, манеры, темы интервью - всё одна сплошная неискренняя игра. Она - красивая, умная, не без чувства юмора, но зачем за пределами своего дома надевать маску?
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