Дочь Анджелины и Бреда Питта Шайло стала очень похожей на отца.

Джоли появилась на публике с 13-летней дочерью, которая собралась поменять пол instagram.com/riccardoriandephoto

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Голливудская кинодива Анджелина Джоли, которая в последнее время радует фанатов частым появлением на публике в ярких образах, засветилась на премьере картины Малефисента 2, в которой звезда воплотила главную героиню.

На показе в Риме суперзвезда появилась в эффектном черном платье с корсетным верхом. Компанию кинодиве составили двое ее детей - 14-летняя приемная дочь Захара, которая также надела темное длинное платье, и дочь Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло, которая появилась на публике в мужской одежде. Девушка выбрала для показа классические черные брюки, полосатый бомбер из гофрированной ткани и удобные кеды.

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Напомним, что Шайло проходит курс гормональной терапии и собирается поменять пол. В 12 лет она заявила, что никогда не чувствовала себя девочкой и родители разрешили ей сделать операцию. Информацию подтвердил официальный представитель ее матери Анджелины.

Сейчас 13-летняя Шайло одевается как мужчина, носит короткую прическу и просит называть ее Джон. Подписчики в комментариях к свежим фото часто отмечают, что в таком образе старшая дочь Джоли и Питта стала очень похожа на своего звездного отца.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли впервые за 20 лет снялась в ню-фотосессии.

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