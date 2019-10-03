Суперзвезда позировала в ванне, наполненной водой, для обложки известного журнала - в последний раз ню фотосессия Джоли состоялась еще во времена "Лары Крофт".

"Горяча до невозможности": Джоли впервые за долгое время обнажилась для глянца instagram.com/jesuisangelina

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Голливудская суперзвезда 44-летняя Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Madame Figaro. Откровенная фотосессия стала первой за почти 20 лет - звезда не позировала голой со времен съемок в приключенческой картине о расхитительнице гробниц Ларе Крофт.

Обложку глянца опубликовал в своем Инстаграм редактор издания Ричард Джанорио.

В объективе известного аргентинского фотографа Андреса Кудаки обнаженная Джоли позирует в мраморной ванне с мутной водой. Интимные части тела звезды прикрыты, но в центре внимания оказываются ее знаменитые узнаваемые татуировки. На звезде надеты аккуратные серьги и браслет.

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Поклонники прокомментировали образ звезды и отметили, что она “горяча до невозможности“.

Интервью Джоли для глянца выйдет с заголовком “Новая жизнь“. Судя по всему, в нем она расскажет о новых проектах в кино и личной жизни после расставания с актером Брэдом Питтом.

Напомним, что о своих ощущениях после развода с Питтом Анджелина публично высказалась накануне, во время презентации “Малефисента: Владычица тьмы“ в Беверли-Хиллз.

Я потеряла чувство свободы, потеряла чувство безопасности. Чувствовала себя беспомощной и загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова обрести чувство защищенности, – рассказала звезда.

В продажу журнал поступит через месяц.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли появится в новой картине о образе блондинки.

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