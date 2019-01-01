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Анджелина Джоли показала свой роскошный дом за 25 миллионов

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Актриса провела экскурсию по вилле.
Анджелина Джоли показала свой роскошный дом за 25 миллионов
Анджелина Джоли показала свой роскошный дом за 25 миллионов
instagram.com/madamefigarofr/

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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая впервые за долгое время обнажилась для глянца, показала свой роскошный дом. В особняке, расположенном в Лос-Анджелесе, актриса проживает вместе со своими детьми.

Шикарное имение Анджелина Джоли приобрела еще в 2017 году, а впервые показала его в промо-ролике киностудии Disney для фильма “Малефисента: Владычица тьмы“.

Так, на первом этаже дома Джоли располагается большая светлая кухня и гостиная. На втором этаже - спальная комната и роскошная ванная. Кроме того, вместе с Анджелиной и ее детьми в огромном доме живут домашние любимцы знаменитости: кролик, собака и огромная ящерица.

А недавно стало известно, что бывший муж Джоли, актер Брэд Питт закрутил роман с целительницей.

 

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, дом
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