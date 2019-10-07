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Хейли и Джастин Бибер засыпали Сеть романтическими кадрами со свадьбы

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Джастин Бибер и его супруга Хейли Бибер поделились новыми кадрами с роскошной свадьбы.
Хейли и Джастин Бибер засыпали Сеть романтическими кадрами со свадьбы
Хейли и Джастин Бибер засыпали Сеть романтическими кадрами со свадьбы
instagram.com/justinbieber

В понедельник, 30 сентября, популярный канадский исполнитель Джастин Бибер и американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин устроили закрытую свадебную вечеринку.

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Звездные супруги продолжают делиться в соцсетях романтическими снимками с роскошного торжества. Так, на своей странице в Instagram Хейли впервые продемонстрировала свой свадебный образ. Платье в стиле “рыбки“ с динной фатой для невесты пошил дизайнер Вирджил Абло. А вот Джастин пришел на свадьбу в классическом черном костюме от французского бренда CELINE.

Кроме того, возлюбленная Бибера показала, какие кольца они выбрали для торжественной церемонии бракосочетания. Так, на пальце Хейли можно увидеть бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co.

“Прошлый понедельник был самым особенным днем в моей жизни“, - подписала один из снимков Хейли Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

last Monday was the most special day of my life:)

Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.30.19 ❤️

Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My bwide (say it out loud even if your a thug it’s cute)

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even thugz get married

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин.

 

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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