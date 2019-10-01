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Стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин

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СМИ подсчитали, сколько Джастин Бибер и Хейли Болдуин потратили на свадьбу.
Стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин
Стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин
instagram.com/justinbieber

В понедельник, 30 сентября, известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин и канадский исполнитель Джастин Бибер сыграли свадьбу в Южной Каролине.

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Торжественная церемония прошла в церкви Somerset Chapel, а закрытая свадебная вечеринка состоялась в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff. Пара не называет сумму, потраченную на свадьбу. Поэтому СМИ решили сами подсчитать приблизительные расходы Бибера и Болдуин на торжество.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My bride is 🔥

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Как сообщает издание Mail Onlineстоимость организации праздника составила более 1.3 миллиона долларов. Большую часть денег влюбленные потратили на аренду мебели и декорацию места проведения свадьбы - около 900 тыс. долларов. Еще 200 тыс. долларов пара заплатила организатору торжества - event-менеджеру Миндси Вайс. 

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Кроме того, 135 тыс. долларов Бибер и Болдуин потратили на транспорт, а именно на лимузин, частные самолеты, автобусы и лодки. А чтобы предоставить гостям вечеринки комфортные условия, молодожены арендовала все номера в отеле и еще четыре коттеджа. Таким образом, на проживание было потрачено примерно 114 тысяч долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Свадебные наряды Джастина и Хейли обошлись в 124 тысячи долларов. А траты на аренду помещения для церемонии, питание и напитки составили 45 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

 

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, Хейли Болдуин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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