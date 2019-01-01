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Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер снялись в романтическом клипе - видео

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Джастин Бибер снял новый клип на песню "10,000 Hours" с дуэтом Dan+Shay.
Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер снялись в романтическом клипе - видео
Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер снялись в романтическом клипе - видео
Скриншот

В понедельник, 30 сентября, известный канадский исполнитель Джастин Бибер и его возлюбленная, американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин сыграли свадьбу

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А уже через несколько дней звездные супруги презентовали совместный видеоклип. Так, Джастин и Хейли вместе с американским кантри-дуэтом Dan+Shay сняли романтический ролик на композицию “10,000 Hours“.

Видео было опубликовано на Youtube-канале Dan+Shay. Кроме, Хейли Бибер в клипе также появились девушки участников кантри-группы. 

В трогательном ролике Джастин и Хейли демонстрируют нежные чувства. Они дарят друг к другу нежные объятия и поцелуи. Кроме того, в клипе можно увидеть кадры из личного архива пары.

Ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин.

 

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, Dan+Shay
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Источник: Ivonа bigmir)net

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