В Сети появились кадры с закрытой свадебной вечеринки певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: В Сеть слили фото с закрытой вечеринки instagram.com/justinbieber

В понедельник, 30 сентября, известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин и канадский исполнитель Джастин Бибер устроили закрытую свадебную вечеринку спустя год после официальной регистрации брака.

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Ранее в Сети появились первые кадры молодоженов. Папарацци сняли пару перед репетиционным ужином в отеле в Блеффтоне, Южная Каролина. Теперь же в соцсети Instagram были опубликованы первые кадры с торжественной церемонии и закрытой вечеринки.

Как сообщает издание People, Бибер и Болдуин обменялись клятвами в церкви Somerset Chapel. Влюбленные пригласили более 150 гостей отметить с ними свадьбу в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff.

Среди приглашенных гостей были такие знаменитости, как модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, певица Кэти Перри и модели Камила Морроне и Джоан Смоллс.

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Отметим, что Джастин и Хейли пока что не спешат делиться снимками с праздничной вечеринки. Однако, на странице Бибера появились кадры со свадебной фотосессии. Кроме того, снимки с празднования были опубликованы на фанатских страницах пары.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

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