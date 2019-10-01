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Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: В Сеть слили фото с закрытой вечеринки

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В Сети появились кадры с закрытой свадебной вечеринки певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин.
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: В Сеть слили фото с закрытой вечеринки
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: В Сеть слили фото с закрытой вечеринки
instagram.com/justinbieber

В понедельник, 30 сентября, известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин и канадский исполнитель Джастин Бибер устроили закрытую свадебную вечеринку спустя год после официальной регистрации брака. 

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Ранее в Сети появились первые кадры молодоженов. Папарацци сняли пару перед  репетиционным ужином в отеле в Блеффтоне, Южная Каролина. Теперь же в соцсети Instagram были опубликованы первые кадры с торжественной церемонии и закрытой вечеринки. 

Как сообщает издание People, Бибер и Болдуин обменялись клятвами в церкви Somerset Chapel. Влюбленные пригласили более 150 гостей отметить с ними свадьбу в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff. 

Среди приглашенных гостей были такие знаменитости, как модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, певица Кэти Перри и модели Камила Морроне и Джоан Смоллс.

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Отметим, что Джастин и Хейли пока что не спешат делиться снимками с праздничной вечеринки. Однако, на странице Бибера появились кадры со свадебной фотосессии. Кроме того, снимки с празднования были опубликованы на фанатских страницах пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My bride is 🔥

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bieber wedding #kyliejenner #kendalljenner #justinbieber

Допис, поширений kardashians_vzla (@kardashians_vzla)

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

 

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Хейли Бибер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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