Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: В Сеть слили фото с закрытой вечеринки
В понедельник, 30 сентября, известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин и канадский исполнитель Джастин Бибер устроили закрытую свадебную вечеринку спустя год после официальной регистрации брака.
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Ранее в Сети появились первые кадры молодоженов. Папарацци сняли пару перед репетиционным ужином в отеле в Блеффтоне, Южная Каролина. Теперь же в соцсети Instagram были опубликованы первые кадры с торжественной церемонии и закрытой вечеринки.
Как сообщает издание People, Бибер и Болдуин обменялись клятвами в церкви Somerset Chapel. Влюбленные пригласили более 150 гостей отметить с ними свадьбу в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff.
Среди приглашенных гостей были такие знаменитости, как модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, певица Кэти Перри и модели Камила Морроне и Джоан Смоллс.
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Отметим, что Джастин и Хейли пока что не спешат делиться снимками с праздничной вечеринки. Однако, на странице Бибера появились кадры со свадебной фотосессии. Кроме того, снимки с празднования были опубликованы на фанатских страницах пары.
Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.
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