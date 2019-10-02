"Выглядите старше": Седокову с короткой стрижкой раскритиковали в Сети
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Певица Анна Седокова, которая частенько эпатирует публику смелыми нарядами и высказываниями - решила примерять кардинально новый образ. В Инстаграм артистка выставила фото с короткими темными волосами. В описании к нескольким снимкам Анна отметила, что хоть мужчины частенько и говорят о том, что им по вкусу женщины “домашние“ - однако, не стоит забывать о том, что над своей привлекательностью нужно много работать. В конце поста Анна отпустила несколько двоякую шутку по поводу обработки фото, видимо, намекая на то, что фотографу удалось найти с ней общий язык.
#мужчиныговорят , что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила.
Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки.)
Ей @dvelichko владеет в совершенстве. Смотрите, как меня обработал) И много раз! - написала Седокова.
#мужчиныговорят , что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки.) Ей @dvelichko владеет в совершенстве. Смотрите, как меня обработал.) И много раз! Давайте вы выберете номер вашего фото фаворита, напишете цифру в комментах, а я вечером выберу методом тыка победителя и отправлю на карту 2.000₽🤘🏼
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Фотограф, делавший Анне фотосессию, прокомментировал пост, в свою очередь также добавив шуточный комментарий:
@annasedokova ну кто кого ещё обработал 🙄 Шучу конечно, хотя..., - нашелся фотограф.
По поводу образа Седоковой на фото - мнения подписчиков разделились. Часть фолловеров отметили, что Анна выглядит потрясающе, а части поклонников образ совершенно не понравился:
- Никогда не стригитесь коротко, вы выглядите очень красиво,но на 45
- Хоть бы это был парик🙏
- при такой стрижке нос стал выглядеть большим, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова написала пост о любви.
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