"Выглядите старше": Седокову с короткой стрижкой раскритиковали в Сети

Артистка выставила фото с короткой прической - и пошутила по поводу обработки фото.

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Певица Анна Седокова, которая частенько эпатирует публику смелыми нарядами и высказываниями - решила примерять кардинально новый образ. В Инстаграм артистка выставила фото с короткими темными волосами. В описании к нескольким снимкам Анна отметила, что хоть мужчины частенько и говорят о том, что им по вкусу женщины “домашние“ - однако, не стоит забывать о том, что над своей привлекательностью нужно много работать. В конце поста Анна отпустила несколько двоякую шутку по поводу обработки фото, видимо, намекая на то, что фотографу удалось найти с ней общий язык.

#мужчиныговорят , что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки.)

Ей @dvelichko владеет в совершенстве. Смотрите, как меня обработал) И много раз! - написала Седокова.

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Фотограф, делавший Анне фотосессию, прокомментировал пост, в свою очередь также добавив шуточный комментарий:

@annasedokova ну кто кого ещё обработал 🙄 Шучу конечно, хотя..., - нашелся фотограф.

По поводу образа Седоковой на фото - мнения подписчиков разделились. Часть фолловеров отметили, что Анна выглядит потрясающе, а части поклонников образ совершенно не понравился:

Никогда не стригитесь коротко, вы выглядите очень красиво,но на 45

Хоть бы это был парик🙏

при такой стрижке нос стал выглядеть большим, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова написала пост о любви.

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