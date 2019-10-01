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"Как же мы зависимы": Сердцеедка Седокова вновь заговорила о любви

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Певица отметила, что осень навевает на нее хандру и рассказала, как умеет любить.

"Как же мы зависимы": Седокова вновь заговорила о любви
ivona.bigmir.net

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Певица Анна Седокова, которая недавно обращалась к врачам из-за серьезных последствий стресса, похоже, пришла в форму и снова великолепно выглядит. В Инстаграм Анна добавила свежее фото, сделанное в ресторане. Звезда позирует в темно-синей блузе с глубоким вырезом, а выражение лица у Анны более чем кокетливое. Яркое фото звезда дополнила своими размышлениями о любви. Анна отметила, что стать самодостаточной может лишь в паре - и поинтересовалась у подписчиков, так ли происходит у них. Кроме того, певица решила узнать, много ли среди фолловеров “холостяков“.

#пролюбовь

Удивительно, как сильно мы зависим от того, кому принадлежит наше сердце. И вроде самодостаточные, умные, к психологам ходим и Книги умные читаем, а все равно самодостаточной получается стать только лишь в паре. Когда сердце к сердцу. Когда любимое дыхание рядом. У меня так. Не знаю, как у тебя.

Осень сложная пора. Хандра так и пытается подкосить тебя и выбить из колеи. Люди злятся на погоду, а получаешь ты, это все временно. Нужно помнить, что скоро зима и станет совсем туго))) Интересно, а сколько у меня тут холостяков, а сколько людей в серьезных отношениях? Давайте узнаём в комментах👇🏼, - написала Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#пролюбовь Удивительно, как сильно мы зависим от того, кому принадлежит наше сердце. И вроде самодостаточные, умные, к психологам ходим и Книги умные читаем, а все равно самодостаточной получается стать только лишь в паре. Когда сердце к сердцу. Когда любимое дыхание рядом. У меня так. Не знаю, как у тебя. Осень сложная пора. Хандра так и пытается подкосить тебя и выбить из колеи. Люди злятся на погоду, а получаешь ты, нэто все временно. Нужно помнить, что скоро зима и станет совсем туго))) Интересно, а сколько у меня тут холостяков, а сколько людей в серьезных отношениях? Давайте узнаём в комментах👇🏼 Если вы свободны, то поставьте девочку 👸🏻или парня🤴🏽, а если в паре, то так 💏 или даже так 👨‍👩‍👦‍👦. Я вот 💑 , а ты?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Напомним, что Анна Седокова два раза официально была замужем: с 2004 по 2006 за белорусским футболистом Валентином Белькевичем - от него она родила дочь Алину, а с 2011 по начало 2013 - за бизнесменом Максимом Чернявским, от которого у нее есть 8-летняя дочь Моника. Младшему сыну Седоковой Гектору - 2 года, Анна родила его от бизнесмена Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов. Недавно артистку подозревали в отношениях с женатым баскетболистом Янисом Тиммой. Не так давно Анна признавалась, что сплетни о ее личной жизни довели ее до серьезного стресса, который имел тяжелые последствия.

Ранее мы писали, что Анна Седокова поделилась откровенным фото в стиле БДСМ.

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Теги: Анна Седокова, любовь, отношения
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Источник: ivona.bigmir.net

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