Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ситуация шоковая": Модель Юлия Панкратова рассказала о звонке оскандалившегося Кивы

Комментариев: 4
Девушка дала интервью украинским журналистам и предположила, что Кива хотел пожертвовать деньги на благотворительность .

"Ситуация шоковая": Модель Юлия Панкратова рассказала, зачем ей звонил Илья Кива

Читай также: “Погуливает с Эрикой Герцег?“: Брежнева прокомментировала слухи об измене мужа

Одесская модель Юлия Панкратова, которой на днях во время заседания в ВР звонил нардеп от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илья Кива, прокомментировала его звонок. Интервью девушка дала изданию ВЕСТИ. Напомним, что звонок Кивы вместе с номером и аватаркой абонента засняли на видео - и запись разлетелась в Сети из-за странного поведения нардепа. Положив трубку, Кива стал трогать себя в области паха. Видео распространяют с неоднозначными комментариями, намекающими на рукоблудие депутата после звонка очаровательной “Юлии из Одессы“.

Читай также: Лобода показала, с каким парнем проводит дни и ночи

В интервью по телефону модель рассказала, что после звонка Кивы - ей буквально “обрывают“ телефон незнакомые номера. Девушка отметила, что хотела бы внести ясность в ситуацию, поскольку она ее очень беспокоит. Юлия предположила, что Кива звонил ей из-за благотворительной деятельности.

Сейчас многие информационные агентства публикуют информацию, которая для меня совсем непонятная. Мне сегодня звонили из вашей редакции, а у меня был шок, наверное, поэтому я ничего не ответила. А потом мне звонили из разных телеканалов и интернет-издательств. Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было, - заверила Юлия.

Модель отметила, что не знает наверняка, занимается ли Кива благотворительностью и подчеркнула, что шокирована слухами о каких-либо отношениях с нардепом.

Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения, - сказала Панкратова.

Читай также: Украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы

Также Юлия прокомментировала сообщения в СМИ о том, что у нее якобы нет пары и что девушка скрывает свои контакты в соцсетях, отметив, что это не является правдой.

СМИ раздули, что у меня нет пары и отношений, что на самом деле не является действительностью. Моя контактная информация есть на визитках. Я публичный человек. 

Мой телефон был публичным, пока мне не стали звонить полстраны, и просить комментарий. Мне пришлось закрыть свои номера и аккаунты в соцсетях, чтобы не было особого драйва,- подчеркнула Юлия. 

Ранее мы писали, что Надежда Савченко искупалась в море в шикарном наряде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Илья Кива, скандал, мастурбация, модель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
П    03.10.2019, 13:18
Оценка:  0
П
Кива барышень на субботник вызывал.)))))
гость  (аноним)  03.10.2019, 13:16
Оценка:  0
гость
Сенсация какая-то! Ну почесал Кива добро свое, зачем об этом на всю страну публиковать. Это уже перебор. Есть более важные темы на сегодняшний день.
гость  (аноним)  03.10.2019, 13:14
Оценка:  0
гость
Не даром шлифовалось фаберже.
гость  (аноним)  03.10.2019, 12:53
Оценка:  +1
гость
Чу.чело, ты действительно думаешь, что кто-то поведется на такие тупые отмазки? Благотворительность, дети? Элитный отдых в саунах столицы - это твоя работа, поэтому он тебе и звонил. Сделать предзаказ, пока доллар по 25.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь