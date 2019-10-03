"Ситуация шоковая": Модель Юлия Панкратова рассказала о звонке оскандалившегося Кивы

Девушка дала интервью украинским журналистам и предположила, что Кива хотел пожертвовать деньги на благотворительность .

"Ситуация шоковая": Модель Юлия Панкратова рассказала, зачем ей звонил Илья Кива

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Одесская модель Юлия Панкратова, которой на днях во время заседания в ВР звонил нардеп от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илья Кива, прокомментировала его звонок. Интервью девушка дала изданию ВЕСТИ. Напомним, что звонок Кивы вместе с номером и аватаркой абонента засняли на видео - и запись разлетелась в Сети из-за странного поведения нардепа. Положив трубку, Кива стал трогать себя в области паха. Видео распространяют с неоднозначными комментариями, намекающими на рукоблудие депутата после звонка очаровательной “Юлии из Одессы“.

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В интервью по телефону модель рассказала, что после звонка Кивы - ей буквально “обрывают“ телефон незнакомые номера. Девушка отметила, что хотела бы внести ясность в ситуацию, поскольку она ее очень беспокоит. Юлия предположила, что Кива звонил ей из-за благотворительной деятельности.

Сейчас многие информационные агентства публикуют информацию, которая для меня совсем непонятная. Мне сегодня звонили из вашей редакции, а у меня был шок, наверное, поэтому я ничего не ответила. А потом мне звонили из разных телеканалов и интернет-издательств. Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было, - заверила Юлия.

Модель отметила, что не знает наверняка, занимается ли Кива благотворительностью и подчеркнула, что шокирована слухами о каких-либо отношениях с нардепом.

Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения, - сказала Панкратова.

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Также Юлия прокомментировала сообщения в СМИ о том, что у нее якобы нет пары и что девушка скрывает свои контакты в соцсетях, отметив, что это не является правдой.

СМИ раздули, что у меня нет пары и отношений, что на самом деле не является действительностью. Моя контактная информация есть на визитках. Я публичный человек. Мой телефон был публичным, пока мне не стали звонить полстраны, и просить комментарий. Мне пришлось закрыть свои номера и аккаунты в соцсетях, чтобы не было особого драйва,- подчеркнула Юлия.

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