Лобода показала, с каким парнем проводит дни и ночи

Певица Светлана Лобода опубликовала снимок с другом.

Популярная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда решила познакомить подписчиков с близким другом.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала фотографию с “парнем, с которым проводит дни и ночи вместе“. Именно так Лобода назвала саунд-продюсера Вадима Лисицу, с которым работает над новым альбомом. Судя по хэштегам, новая пластинка Светланы выйдет в ноябре.

“Знакомьтесь мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как!!! мой незаменимый Саундпродюсер @vadimlisa #новыйАльбом #наподходе #ноябрь“, - написала исполнительница.

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“Хлопець хоть куди козак...“, “Чувствую новые заголовки СМИ“, “А вы подходите)“, “Эх, почему я не звукорежиссер“, “Прекрасный выбор“, - прокомментировали пользователи Сети совместное фото Лободы и Лисицы. Кроме того, многие подписчики расстроились из-за того, что певица перенесла презентацию альбома на ноябрь.

Ранее Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

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