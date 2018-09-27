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Звезда "Игры престолов" показал свое шикарное жилище в Бэверли-Хиллз

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Исполнитель роли Джейми Ланнистера оформил убранство дома в стиле родной страны.
Звезда "Игры престолов" показал свое шикарное жилище в Беверли-Хиллз
Звезда "Игры престолов" показал свое шикарное жилище в Беверли-Хиллз
instagram.com/nikolajwilliamcw

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Датский актер 49-летний Николай Костер-Вальдау, который сыграл харизматичного негодяя Джейми Ланнистера в культовом сериале “Игра престолов“, недавно переехал в Калифорнию и уже успел обжиться в новом доме. В Инстаграм звезда поделился снимком, сделанным в особняке в Бэверли-Хиллз, поблагодарив дизайнеров за то, что помогли создать для него уют. Как сообщает издание Architectural Digest, в интерьере дома Костер-Вальдау преобладает скандинавский дизайн. 

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Сам актер рассказал, что главными требованиями к дизайнерам были - удобство и простота во всем. Например, спальня совершенно лишена ярких и “дорогих“ деталей, а ее стены выкрашены в белый цвет. Гостиная, офис и ванная комната также оформлены в стиле минимализма - светлые оттенки, деревянная мебель и много света.

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Ранее актер рассказывал, что в особняке его привлек бассейн и большой задний двор, поскольку, по его словам, датчане максимум времени проводят на улице.

В Калифорнии мне очень нравится пользоваться открытым пространством - в бассейне я могу провести весь день, - рассказал актер во время интервью Architectural Digest.

В новый особняк Николай переехал со своей семьей - гренландской актрисой Нукакой и двумя дочерьми: 19-летней Филиппой и 15-летней Сафиной.

Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ снялась в откровенных образах для глянца.

 

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Теги: Игра Престолов, дома звезд, Николай Костер-Вальдау
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Источник: ivona.bigmir.net

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