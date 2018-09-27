Звезда "Игры престолов" показал свое шикарное жилище в Бэверли-Хиллз

Исполнитель роли Джейми Ланнистера оформил убранство дома в стиле родной страны.

Читай также: “Игра престолов“ получила десять наград Эмми: В каких номинация победила киносага

Датский актер 49-летний Николай Костер-Вальдау, который сыграл харизматичного негодяя Джейми Ланнистера в культовом сериале “Игра престолов“, недавно переехал в Калифорнию и уже успел обжиться в новом доме. В Инстаграм звезда поделился снимком, сделанным в особняке в Бэверли-Хиллз, поблагодарив дизайнеров за то, что помогли создать для него уют. Как сообщает издание Architectural Digest, в интерьере дома Костер-Вальдау преобладает скандинавский дизайн.

Читай также: Желаннее “Игры Престолов“: Осенью Apple выпустит сериал, который получился дороже легендарной фэнтэзи-саги

Сам актер рассказал, что главными требованиями к дизайнерам были - удобство и простота во всем. Например, спальня совершенно лишена ярких и “дорогих“ деталей, а ее стены выкрашены в белый цвет. Гостиная, офис и ванная комната также оформлены в стиле минимализма - светлые оттенки, деревянная мебель и много света.

Читай также: Слишком откровенно?: “Мать драконов“ появилась на публике в пикантном наряде

Ранее актер рассказывал, что в особняке его привлек бассейн и большой задний двор, поскольку, по его словам, датчане максимум времени проводят на улице.

В Калифорнии мне очень нравится пользоваться открытым пространством - в бассейне я могу провести весь день, - рассказал актер во время интервью Architectural Digest.

В новый особняк Николай переехал со своей семьей - гренландской актрисой Нукакой и двумя дочерьми: 19-летней Филиппой и 15-летней Сафиной.

Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ снялась в откровенных образах для глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.