Звезда "Игры престолов" показал свое шикарное жилище в Бэверли-Хиллз
Читай также: “Игра престолов“ получила десять наград Эмми: В каких номинация победила киносага
Датский актер 49-летний Николай Костер-Вальдау, который сыграл харизматичного негодяя Джейми Ланнистера в культовом сериале “Игра престолов“, недавно переехал в Калифорнию и уже успел обжиться в новом доме. В Инстаграм звезда поделился снимком, сделанным в особняке в Бэверли-Хиллз, поблагодарив дизайнеров за то, что помогли создать для него уют. Как сообщает издание Architectural Digest, в интерьере дома Костер-Вальдау преобладает скандинавский дизайн.
To invite strangers into your home is something we do rarely. I think we made up for it having invited @archdigest home. All because of the great @lonnie_castle and @binocularsandchair who helped me decorate my home. For all the work they did this seems like the least I could do. And it was fun. And forced me to clean up my mess. Check out the video and feature on architecturaldigest.com
Читай также: Желаннее “Игры Престолов“: Осенью Apple выпустит сериал, который получился дороже легендарной фэнтэзи-саги
Сам актер рассказал, что главными требованиями к дизайнерам были - удобство и простота во всем. Например, спальня совершенно лишена ярких и “дорогих“ деталей, а ее стены выкрашены в белый цвет. Гостиная, офис и ванная комната также оформлены в стиле минимализма - светлые оттенки, деревянная мебель и много света.
Читай также: Слишком откровенно?: “Мать драконов“ появилась на публике в пикантном наряде
Ранее актер рассказывал, что в особняке его привлек бассейн и большой задний двор, поскольку, по его словам, датчане максимум времени проводят на улице.
В Калифорнии мне очень нравится пользоваться открытым пространством - в бассейне я могу провести весь день, - рассказал актер во время интервью Architectural Digest.
В новый особняк Николай переехал со своей семьей - гренландской актрисой Нукакой и двумя дочерьми: 19-летней Филиппой и 15-летней Сафиной.
Years ago I was working in Australia and brought my kids with me. Filippa was worried about falling behind at school until her teacher told her : ‘ filippa, there are many ways to learn and one of the best is by travelling’ This week in NY i got to expose them to the madness of the UN and a lot of great passionate people dedicated to making our world a little better.. they enjoy it. And it doesnt hurt we are in NEw York City :-) @undp @ggwcup
Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ снялась в откровенных образах для глянца.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил