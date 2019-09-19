Звезда культового сериала появилась в непривычном амплуа на страницах мужского журнала .

"Рыцарь" Бриенна Тарт из "Игры престолов" показала соблазнительное фото в корсете https://www.instagram.com/gwendolinechristieclub_

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Британская актриса Гвендолин Кристи, которая прославилась после роли в культовом сериале “Игра престолов“ - снялась в довольно пикантной фотосессии для популярного глянца. Напомним, что в популярном телешоу она воплотила Бриенну Тарт, которая воюет наравне с мужчинами и мечтает стать рыцарем - потому откровенные фото звезды в журнале GQ для многих стали настоящей неожиданностью.

В кадре фотографа 40-летняя Гвендолин предстала в сексапильных образах - в шелке и кружеве. Звезда сменила несколько нарядов - одним из них было платье пижамного типа, также пиджак с короткими шортами, а самой главной “изюминкой“ съемки - стал образ Кристи в винтажном корсете и кожаных перчатках.

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У пользователей Сети фотосессия вызвала довольно неоднозначную реакцию: некоторые утверждают, что всегда мечтали увидеть “загадочную и слегка холодную звезду“ - в столь непривычном амплуа. Часть же подписчиков считают, что откровенные образы - совершенно не в стиле британской знаменитости.

Ранее мы писали, что звезда Игры престолов надела платье с очень глубоким декольте.

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