Желаннее "Игры Престолов": Осенью Apple выпустит сериал, который получился дороже легендарной фэнтэзи-саги

Сериал "Утреннее шоу" обошелся создателям в 6 миллиардов долларо.

Производитель iPhone уже давно готовился к триумфальному выходу на новый для себя рынок. Для этого компания в 2017 году наняла Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбурга, двух известных топ-менеджеров из Sony Pictures Television, чтобы они возглавили команду по телепродакшену.

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На запуск оригинальных сериалов создателям предоставили 1 миллиард долларов, однако в процессе подготовки телепродукта цифра выросла в 6 раз. Так только на один сериал с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла под названием «Утреннее шоу» компания потратила сотни миллионов долларов. Стоимость одной серии гораздо дороже "Игры Престолов", каждый эпизод финального сезона которой обошелся в 15 миллионов долларов.

Ожидается, что новый сервис TV+ будет запущен в течение следующих двух месяцев. Таким образом компания попытается опередить запуск Disney Plus, который дебютирует в США 12 ноября.

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