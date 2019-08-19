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Желаннее "Игры Престолов": Осенью Apple выпустит сериал, который получился дороже легендарной фэнтэзи-саги

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Сериал "Утреннее шоу" обошелся создателям в 6 миллиардов долларо.
Новый хит от Apple - сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Новый хит от Apple - сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
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Производитель iPhone уже давно готовился к триумфальному выходу на новый для себя рынок. Для этого компания в 2017 году наняла Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбурга, двух известных топ-менеджеров из Sony Pictures Television, чтобы они возглавили команду по телепродакшену.

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На запуск оригинальных сериалов создателям предоставили 1 миллиард долларов, однако в процессе подготовки телепродукта цифра выросла в 6 раз. Так только на один сериал с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла под названием «Утреннее шоу» компания потратила сотни миллионов долларов. Стоимость одной серии гораздо дороже "Игры Престолов", каждый эпизод финального сезона которой обошелся в 15 миллионов долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming to Apple TV+ this Fall ☕️

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Ожидается, что новый сервис TV+ будет запущен в течение следующих двух месяцев. Таким образом компания попытается опередить запуск Disney Plus, который дебютирует в США 12 ноября. 

Раннее мы сообщали о том, каким новым откровенным фото взволновала публику Настя Каменских

 

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Теги: Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, утренне шоу, сериалы, новости шоу бизнеса
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.08.2019, 11:56
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гость
6 миллиардов долларов???????????????
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